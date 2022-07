GF Vip, l’ex concorrente pronto ad approdare in una serie televisiva?

Gf Vip, l’ex concorrente è pronto a sbarcare in una famosa serie televisiva? E’ lui stesso a rivelare tutta la verità sulla questione.

Tutti i reality offrono a chi partecipa grandi opportunità. Spesso entrano a far parte dei programmi personaggi che non ne hanno assolutamente bisogno data la fama e la popolarità ma queste sono di certo esperienze che cambiano e che formano ulteriormente soprattutto a livello emotivo.

Quest’anno il Grande Fratello Vip ha avuto un successo impressionante. E’ iniziato a settembre 2021 e a dicembre Alfonso Signorini ha annunciato il suo prolungamento che poi, abbiamo visto, si è concluso a marzo con la vittoria di Jessica Selassié. Nella sesta edizione hanno attraversato la casa tanti personaggi del mondo dello spettacolo, e qualcuno ha fatto decisamente da protagonista. Nelle ultime ore, proprio in riferimento ad un ex concorrente del GF Vip, si è diffusa la notizia che lo vedrebbe nel cast di una nuova serie televisiva, anzi, si è parlato addirittura di due. Dato lo sviluppo di tali notizie e di voci, finalmente a rivelare la verità è stato il diretto interessato.

GF Vip, l’ex concorrente in una famosa serie televisiva?

A settembre andrà in onda la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini è già da settimane impegnato con i provini per la scelta dei nuovi concorrenti. Attraverso il suo canale instagram ha più volte lasciato indizi ai follower ma al momento non ci sono nomi certi e si fanno solo supposizioni.

Dopo il successo della scorsa edizione per la settima ci si aspetta grandi novità e molti colpi di scena. Anzi, c’è già un clamoroso colpo di scena. In queste ore infatti si parla addirittura di un ulteriore prolungamento del reality, che potrebbe concludersi non a marzo ma a maggio. Queste ovviamente sono solo indiscrezioni. Nella precedente edizione abbiamo avuto modo di conoscere molti personaggi dello spettacolo. Da qualche giorno, in riferimento ad un ex concorrente, si è diffusa una notizia che lo vedrebbe nel cast di una famosa soap opera, Un posto al sole, e nella serie tv Il Paradiso delle Signore. Si parla di Alex Belli, che nella casa è stato uno dei protagonisti. Noi lo abbiamo conosciuto anni fa proprio come attore, e uno dei ruoli di successo che ha portato in scena è quello di Jacopo Castelli in Centrovetrine.

Ebbene, Alex ha svelato finalmente se davvero lo vedremo in un nuovo ruolo. In un’intervista al settimanale Nuovo tv ha lui stesso raccontato di aver letto che si faceva il suo nome per Il paradiso delle signore e a tal proposito ha detto: “Al momento nella mia vita non ci sono né questa fiction né Un posto al sole“. L’attore non ha però categoricamente detto no, perchè ha concluso: “Ne riparliamo a settembre“.