Graditi ritorni e clamorosi addii: cambia tutto ad Amici 2022; ecco il cast completo dei professori della prossima edizione del talent.

Quanto vi manca Amici? Come ogni anno, le principali trasmissioni tv vanno in vacanza in estate e, tra queste, c’è anche il talent show targato Maria De Filippi. Che, però, tornerà in onda già a settembre, con tante clamorose novità.

Novità che riguarderanno principalmente i professori della scuola più famosa della tv. Ci saranno grandi ritorni ma anche qualche addio. Curiosi di sapere i nomi degli insegnanti di Amici 2022? Siete nel posto giusto!

Amici 2022, ritorni, new entry e addii: chi va via e chi torna nella scuola più famosa della tv

Quella che inizierà a settembre sarà l’edizione numero ventidue del talent show di Maria De Filippi, il più longevo della nostra televisione. Come per l’anno scorso, anche stavolta il programma andrà in onda di domenica pomeriggio, per quanto riguarda il periodo di messa in onda pomeridiana. La fase finale dello show, invece, si svolgerà come sempre al serale. Ma chi saranno i professori di Amici 2022? È in merito a questo che ci sono importanti novità e ad anticiparle ci ha pensato DavideMaggio.it.

Sapevamo già da un po’ della conferma di Lorella Cuccarini, che sarà nuovamente professoressa di canto, dopo aver debuttato dietro la cattedra di ballo. Chi ci sarà al suo fianco? Il veterano Rudy Zerbi e, con grande gioia dei fan, Arisa! La cantante tornerà nelle vesti di prof ad Amici, dopo aver lasciato lo show per dedicarsi all’avventura di Ballando con le stelle, dove è risultata vincitrice. Ma il posto di chi prenderà? Ebbene, Anna Pettinelli lascerà il programma, al quali si era unita nella diciannovesima edizione. Ma quello della conduttrice radiofonica non sarà l’unico addio…

Per quanto riguarda il ballo, infatti, al fianco della maestra Celentano e di Raimondo Todaro, arriverà Emanuel Lo, che è già stato prof di hip hop nella scuola, nell’edizione del 2016. Il coreografo, marito della cantante Giorgia, è apparso anche nelle recenti edizioni del talent, in qualità di giudice esterno nelle sfide di ballo. Appare quindi chiaro che a lasciare il programma, nella categoria danza, sarà Veronica Peparini, dopo ben nove edizioni. La coreografa, ad Amici ha trovato anche l’amore: la storia con Andreas Muller, vincitore della sedicesima edizione del programma, procede a gonfie vele.

Un bel po’ di cambiamenti per il talent show di Maria De Filippi, che come sempre seguirà il percorso di un’intera classe di allievi, pronti a studiare e a mettersi in gioco nella scuola più famosa del piccolo schermo. Chi saranno i nuovi concorrenti? Ci sono già le prime indiscrezioni: dopo LDA, potrebbe entrare in gara un altro famosissimo figlio d’arte della musica. Continuate a seguirci per tutte le anticipazioni.