Grave lutto per Renato Pozzetto: tragica notizia per l’attore

Grave lutto per l’amatissimo attore Renato Pozzetto, la tragica notizia ha sconvolto il noto artista milanese: addio Ettore

Dolorosissimo lutto per Renato Pozzetto. Tragica scomparsa per l’amatissimo attore che vive uno dei momenti più dolorosi della sua vita. La notizia è stata messa in circolazione dal settimanale Varese News, dolore immenso per l’artista milanese.

E’ uno dei più grandi artisti sulla scena artistica italiana. Renato Pozzetto, nato negli anni ’40 ha oggi 82 anni. Ha trascorso parte della sua vita davanti la telecamera, riscuotendo dagli esordi un successo incredibile tale da divenire uno dei personaggi della scena comica più amata nel mondo dello spettacolo. Il grande debutto sulle reti Rai insieme a Cochi, con il quale aveva formato il duo comico ‘Cochi e Renato’ ha lanciato il successo dell’amatissimo cabarettista. Negli anni, Renato Pozzetto ha conquistato il pubblico e ad oggi è uno dei personaggi più noti nel mondo dello spettacolo. Da qualche tempo ormai Renato Pozzetto non lavora più in televisione. Oggi l’attore si è dato all’imprenditoria. Nel corso degli anni, nella vita di Renato Pozzetto sono cambiate molte cose. Il successo non è certamente mancato, ha poi deciso di ritagliarsi uno spazio lontano dalle telecamere. Ma ancora oggi che il mondo dello spettacolo non è più una priorità, l’attore ha ancora una grandissima risonanza. E’ di queste ultime ore la tragica notizia. L’attore sta vivendo un momento particolarmente drammatico della sua vita.

Renato Pozzetto, terribile dolore: in lutto l’attore per la gravissima perdita

Nei suoi anni di successo e di carriera, Renato Pozzetto si è sempre dimostrato piuttosto riservato sui fatti di vita privata. L’attore, a poco a poco è riuscito a raccontare poi quelli che sono stati gli anni più bui della sua giovinezza, o meglio della sua età infantile. Gli anni ’40, caratterizzati dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale hanno segnato l’infanzia dell’attore e della sua famiglia. Ed è proprio alla sua famiglia che è legato un tristissimo e dolorosissimo lutto.

Sono queste ore terribili per l’attore milanese che ha dovuto dire addio a suo fratello maggiore Ettore. La scomparsa all’età di 91 anni, ha devastato l’attore e la sua famiglia. Varese News ha reso nota la spiacevolissima notizia facendo sapere che i funerali si terranno il giorno 25 Luglio nella provincia di Varese, Gemonio. Ettore Pozzetto, fratello dell’amatissimo attore e degli altri due fratelli, Achille e Giorgio, ha lasciato sua moglie Lucia ed i suoi figli. La moglie Lucia, con un messaggio pubblico ha voluto ringraziare quanti in questo momento abbiano espresso la loro vicinanza: “Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che ci sono vicini in questo momento”, ha fatto sapere.

Al momento Renato Pozzetto non si è espresso in merito alla dolorosissima perdita. Vogliamo ad ogni modo, esprimere il nostro cordoglio per suo fratello Ettore.