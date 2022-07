Sposati e poi divorziati a Matrimonio a prima vista Italia, ma cos’è successo subito dopo? Drastica decisione

Si sono prima sposati a Matrimonio a prima vista Italia e poi hanno divorziato, ma sapete cos’è successo dopo il programma? Decisione drastica.

Manca pochissimo alla nuova edizione di Matrimonio prima vista Italia in chiaro, eppure sono tantissimi coloro che non vedono l’ora di scoprire cos’è successo ad alcune coppie che vi hanno preso parte nelle precedenti edizione. Proprio recentemente, vi abbiamo parlato di Antonio e Giorgia, svelandovi il colpo di scena di questo ultimo periodo, e Sergio e Jessica. In tantissimi, però, si chiedono che cosa sia successo tra Manuel e Dalila dopo il programma.

Nel corso di queste diverse edizioni di Matrimonio a prima vista Italia, sono tantissime le coppie che hanno deciso di prendervi parte. C’è chi è riuscito a superare la prova del nove ed ancora adesso risulta essere sposato. O chi, invece, decide di interrompere il proprio matrimonio sul finire del programma. Tra questi, ci sono proprio loro: Manuel e Dalila! Nel corso dell’ultima puntata della settima edizione, i due giovanissimi ragazzi hanno annunciato la loro decisione di porre fine al loro matrimonio. Cos’è successo, però, dopo? Spulciando i loro profili Instagram, abbiamo appreso una decisione drastica.

Si sono sposati a Matrimonio a prima vista Italia, la drastica decisione: cos’è successo

Prendere parte ad un programma come Matrimonio a prima vista Italia non è assolutamente cosa da poco. Non tutti, infatti, accetterebbero di convolare a nozze con un perfetto sconosciuto ed iniziare una nuova vita con lui. C’è chi, però, ci riesce alla grande a calarsi in questi nuovi panni. O chi, invece, si rende conto della poca compatibilità col proprio partners e decide di dirsi addio per sempre. Tra coloro che non sono riusciti a superare la prova, vi sono proprio loro: Manuel e Dalila! I due, seppure sembravano avessero un proprio feeling, hanno comunicato la loro scelta di porre fine al loro matrimonio.

Cos’è successo, però, una volta spenti i riflettori? È cambiato qualcosa? Assolutamente no! Anzi, vi diremo di più: entrambi hanno preso una decisione drastica! Siamo riusciti a rintracciare entrambi sui social e con grande meraviglia abbiamo appreso che i due non si seguono nemmeno. Un gesto davvero inaspettato, ma che conferma la loro decisione finale.

Vi piacevano come coppia?

Che fine ha fatto Manuel?

È trascorso poco più di un anno dalla messa in onda del suo matrimonio nel famoso programma tv, ma in tantissimi sono curiosi di sapere che fine ha fatto Manuel. Stando a quanto si apprende dal suo canale Instagram, sembrerebbe che la vita del giovane non sia affatto cambiato dopo il programma. Sempre in contatto con alcuni ex compagni di viaggio, Manuel continua a svolgere la sua vita di sempre.