“Non è vero che sono stata esclusa”: la verità sul Grande Fratello Vip

“Non è vero che sono stata esclusa”: dopo voci e notizie arriva la sua verità sul Grande Fratello Vip.

Con la fine dell’estate e l’inizio della stagione autunnale avremo modo di seguire le nuove edizioni dei programmi che solitamente vanno in onda. Nelle settimane scorse sono stati annunciati i palinsesti Rai e Mediaset e abbiamo appreso della creazione di nuovi format.

Per esempio Alessia Marcuzzi dopo 25 anni nell’azienda Mediaset è passata in Rai e avrà il timone della nuova trasmissione Boomerissima. A settembre partirà anche la nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini. Dopo il successo delle ultime due edizioni ci si aspetta sorprese e colpi di scena ancora più grandi. Abbiamo già appreso della presenza in qualità di opinioniste di Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Quest’ultima se inizialmente aveva affermato di non poter svolgere nuovamente lo stesso ruolo perchè poco credibile ha poi accettato.

Ha anche fatto una proposta alquanto particolare al GF Vip. Sonia aveva proposto di far entrare una donna incinta e di farla partorire nella casa dato che la durata del reality lo permetteva. Proposta che è stata considerata troppo rischiosa. In queste settimane sono in atto i casting per scegliere i nuovi concorrenti. Sono stati fatti tantissimi nomi ma alcuni hanno già smentito. C’è chi invece ha voluto fare chiarezza sulla questione raccontando la sua verità.

Il Grande Fratello Vip a settembre parte con la nuova edizione. In queste settimane Alfonso Signorini ha più volte lasciato indizi sui nuovi concorrenti attraverso il suo canale instagram, incuriosendo i follower che non vedono l’ora di scoprire chi siano.

Sono stati fatti molti nomi, qualcuno ha categoricamente smentito, come Diego Maradona Junior che in una storia instagram ha detto che non sarà tra i concorrenti del reality. Negli ultimi giorni invece sono arrivate le dichiarazioni di un ‘personaggio’ diventato molto noto che ha affermato di non essere stata esclusa dal GF Vip per lo spoiler fatto ma di essere stata lei a rifiutare. Elisa Esposito, diventata famosissima come insegnante di ‘corsivo ‘ su Tik Tok, ha smentito la notizia di una sua esclusione dovuta al fatto di aver registrato un video in cui diceva ‘quando ti chiedono di partecipare ad una delle trasmissioni più famose d’Italia’.

Ebbene, Elisa ha voluto chiarire la situazione con un nuovo video Tik tok: “Smentisco le voci, Io non parteciperò al Grande Fratello non perchè ho spoilerato come hanno scritto ma perchè sono stata io a rifiutare, nel senso che mi hanno chiamato e ho detto di no perchè al momento non volevo partecipare a questo tipo di programmi televisivi”. La tiktoker ha quindi specificato di non essere stata esclusa per aver fatto lo spoiler sui social ma di aver scelto lei di non partecipare.