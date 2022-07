Paula Jones prima di Vite al Limite pesava 251 kg: mai vista così prima d’ora, com’è oggi

Prima di partecipare a Vite al Limite Paula Jones pesava 251 kg: ma oggi è irriconoscibile, mai vista così prima d’ora, impressionante!

Se la trasformazione choc di Milla Clark vi ha lasciato a bocca aperta, quella di Paula Jones lo farà ancora di più. All’epoca della sua partecipazione a Vite al Limite, che risale circa a quasi 10 anni fa, la trentanovenne della Georgia pesava 251 kg, ma quando è ritornata a casa ne pesava molti, ma molti di meno. Com’è oggi? Mai vista così prima d’ora!

Quando ha partecipato a Vite al Limite, Paula aveva un disperato bisogno di riappropriarsi della sua vita e del suo corpo. Pesava 251 kg, come detto poco fa, e per via del suo enorme peso la donna non poteva fare nulla. Completamente impossibilitata ad avere una corretta mobilità, la Jones era costretta ad uscire con una carrozzina. E così, spinta da un forte desiderio di rinascita, ha chiesto aiuto al dottor Nowzaradan, battendo ogni tipo di record in men che non si dica. Dalla clinica di Houston, infatti, è uscita con 177 kg, ma ad oggi è davvero irriconoscibile. A cambiare, infatti, non è stata solo la sua forma fisica, ma anche il suo stile di vita.

Paula Jones dopo Vite al Limite: mai vista così prima d’ora, irriconoscibile

Vite al Limite è stata una vera e propria rinascita per lei! Dopo aver partecipato al programma di Real Time, infatti, Paula Jones è fortemente cambiata! Non solo, come dicevamo poco fa, è dimagrita tantissimo ed oggi non perde occasione di poter sfoggiare la sua nuova forma fisica, ma ha cambiato stile di vita. Niente più cibo spazzatura, da quanto si apprende dal web, ma solo alimenti salutari. A partire, quindi, da verdura fino a frutta e molto altro ancora. Siete curiosi, però, di vedere com’è diventata oggi Paula Jones dopo Vite al Limite?

Non sappiamo quanti chili abbia perso in totale e quanti ne pesi oggi, anche se sul web si dice che sia arrivata a pesare meno di 100 kg, ma quello che non si può fare a meno di notare è come Paula Jones sia completamente differente rispetto all’inizio. Guardatela qui:

Non c’è nulla da dire, se non complimenti!

Quali sono le trasformazioni più sconvolgenti?

Nel corso delle sue diverse edizioni, Vite al Limite ha mostrato una serie di percorsi tutti diversi tra loro. C’è chi, infatti, è riuscito a dimagrire tantissimo durante i 12 mesi messi a disposizione dal docu-reality – proprio come Paula Jones – e chi, invece, non è riuscito a portare al termine il suo obiettivo. Quelle che, però, noi non possiamo fare a meno di mostrarvi sono le 10 trasformazioni più sconvolgenti di tutta la storia di Vite al Limite.