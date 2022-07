Royal Family, ha un piccolo tatuaggio e lo mostra a tutti nonostante le regole lo vietino

Sebbene non sia permesso dall’etichetta, c’è qualcuno tra i membri della Royal Family che ha un tatuaggio: vi sveliamo di chi si tratta!

La Famiglia Reale inglese è da sempre tra gli argomenti più interessanti per il mondo intero: curiosità, aneddoti, retroscena, tutto ciò che la riguarda scatena immancabilmente ammirazione, critiche, polemiche, elogi, approvazione o perplessità. Insomma, ciascun membro dei Royals è ormai un’icona per i sudditi ma anche oltre i confini nazionali.

E così, succede che anche i dettagli apparentemente più insignificanti siano invece messi sotto la lente di ingrandimento per essere analizzati e discussi da psicologi, esperti di etichetta, scrittori, giornalisti, storici e chi più ne ha più ne metta. A incuriosire tutti è specialmente la ‘disobbedienza’ di alcuni Royals alle rigide norme di corte. Anche quando non si tratta della Regina, né di Carlo, né dei figli o le nuore di quest’ultimo.

Stavolta è un altro il membro della nobile famiglia ad aver stupito tutti e lo ha fatto proprio in occasione del Giubileo di Platino di Elizabeth II tenutosi durante i primi giorni dello scorso mese di giugno. Non è sfuggito il tatuaggio, dettaglio notoriamente vietato per la Royal Family. Come mai questo esponente della Corona inglese ha potuto invece sfoggiarlo pubblicamente?

Royal Family, tutti hanno notato quel tatuaggio: ma non era proibito?

E’ la principessa Eugenie di York, figlia di Andrea e Sarah Ferguson e sorella di Beatrice ad avere un tatuaggio. Lo hanno potuto vedere tutti durante il Giubileo in onore di sua nonna. Insieme ai rispettivi mariti, le due sorelle hanno partecipato alla messa nella Cattedrale di St. Paul’s.

Vestita di un abito arancione a maniche corte e a collo alto firmato Emilia Wickstead, Eugenie ha completato l’outfit con un paio di scarpe nere dal tacco medio, un cappellino di Emily-London ed una borsa di Saint Laurent.

I capelli elegantemente raccolti hanno lasciato scoperto il piccolo tatuaggio a forma di cerchio dietro l’orecchio destro. Eppure, è noto che i Reali non possono portare questi disegni sulla pelle: come mai allora alla principessa è concesso? La spiegazione è semplice: Eugenie, diventata mamma per la prima volta a febbraio del 2021, è soltanto dodicesima nella linea di successione al trono e quindi è abbastanza difficile, se non improbabile, che diventi sovrana. Perciò a lei sono permesse delle libertà per nulla usuali rispetto al protocollo. E’ anche l’unica ad avere un profilo Instagram!

Nessuno può sapere se il divieto di portare tatuaggi per i membri della Corona Inglese un giorno verrà abolito del tutto, ma voi cosa ne pensate? Trovate che sia un aspetto su cui la Roayl Family dovrebbe rivedere le proprie posizioni?