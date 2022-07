Uomini e Donne, diventa mamma per la prima volta: “Abbiamo avuto complicazioni”

L’ex di Uomini e donne è pronta a diventare mamma per la prima volta, ma ha rivelato di avere avuto delle iniziali complicazioni.

Un periodo decisamente splendido, quello che l’ex corteggiatrice di Uomini e donne sta attraversando insieme al suo compagno. A distanza di poco meno di un anno dall’ufficializzazione della loro relazione, i due stanno per diventare genitori. Una notizia sensazionale, da come si può chiaramente comprendere, e che all’epoca ha reso pazzi di gioia.

Quando si tratta di matrimoni o di nuove nascite, il pubblico impazzisce di gioia! Lo sa bene Damiano Carrara, che ha conquistato l’attenzione di tutti per il ‘dettaglio’ notato sulla sua torta, ma ce ne da anche la conferma un’amatissima ex corteggiatrice di Uomini e donne.

Sin dai tempi della sua partecipazione a Uomini e donne, il giovanissimo volto ha saputo riscuotere un successo impressionante. Oltre a catturare l’attenzione di tutti per la sua bellezza tutta al naturale, l’ex corteggiatrice non è assolutamente passata inosservata per il suo forte carattere. Era giovanissima ai tempi del dating show di Maria De Filippi, eppure sapeva benissimo cosa voleva dalla sua vita. Oggi – oltre ad essere un’influencer a tutti gli effetti ed amatissima – si accinge a mettere su famiglia col suo compagno. Tra qualche mese, infatti, diventerà mamma per la prima volta, ma sembrerebbe che all’inizio della sua gravidanza non siano mancate diverse complicazioni.

L’ex di Uomini e donne diventa mamma: “Ci sono state complicazioni”

L’ex di Uomini e donne non sta più nella pelle: tra qualche mese diventerà mamma per la sua prima volta! Una notizia sensazionale e che – ai tempi della sua rivelazione sui social – non è assolutamente passata inosservata. È proprio attraverso un dolcissimo post su Instagram che l’ex volto del dating show di Maria De Filippi ha confermato alcune voci che la volevano incinta da diverso tempo. Cosa l’ha spinta, quindi, a ritardare l’annuncio? Perché la notizia della sua prima gravidanza non è stata prontamente condivisa col suo pubblico? A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata alcuni mesi fa sul suo canale social ufficiale. Parliamo di lei: Nicole Mazzocato, ex corteggiatrice ed ex fidanzata di Fabio Colloricchio.

Appurato che ogni donna ha il diritto di condividere una notizia come e quando meglio crede, l’ex di Uomini e donne ha spiegato al suo pubblico perché ha impiegato un po’ prima di poter dire ai suoi sostenitori di essere incinta. “Ci sono gravidanze che sono rosee dal principio. Ed altre, invece, no. Noi abbiamo avuto delle complicazioni”, ha spiegato attraverso una serie di IG Stories. Fortunatamente, tutto si è risolto nei migliori dei modi. Adesso Nicole ed Armando non vedono l’ora di accogliere il loro bebè nelle loro vite.

Tanti auguri alla coppia!