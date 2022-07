Valentina Ferragni, prezzo totale da capogiro: quello che indossa è tutto griffato

Uno degli ultimi look di Valentina Ferragni ha fatto scalpore su Instagram: tutto firmato, ma conoscete il prezzo totale?

La passione per la moda e i dettagli di lusso scorre nelle vene della famiglia Ferragni, questo ormai è chiaro a tutti. Se la moglie di Fedez ha trasformato tutto ciò in un vero e proprio lavoro arrivando a costruire un impero con sede nel cuore di Milano, neanche la sorella Valentina sembra potersi lamentare.

La piccola di casa Ferragni sta infatti proseguendo a vele spiegate la sua strada nel settore del fashion ed ha già all’attivo la creazione di un marchio di gioielli. Anche per quanto riguarda il beachwear la bionda trentenne si sta rivelando un vero ‘guru’ capace di lanciare nuovi trend. Ricordate ad esempio il favoloso trikini che indossava a Sorrento per l’addio al nubilato di un’amica? Insomma, la zia di Leone e Vittoria non manca mai di lasciare a bocca aperta i follower mostrandosi sempre con outfit ed accessori all’ultimo grido.

Giorni fa l’abbiamo vista su Instagram con uno stile casual ma super griffato: cappello, abitino a fantasia floreale, ciabatte e due borse. Apparentemente, un look molto informale, perfetto per una giornata d’estate inoltrata. Ma…avete fatto caso ai singoli dettagli? Il costo totale è da non credere!

Valentina Ferragni, il prezzo di ogni accessorio vi lascerà senza parole: si è mostrata così

In un selfie condiviso su Instagram, Valentina Ferragni è apparsa con un cappello Gucci che sta davvero spopolando tra i vip in questo periodo: il tessuto ha un effetto paglia e presenta dei fili in lamé lucido. Il dettaglio più glamour è però il fiocco con l’ape di metallo sul nastro nero. Come risulta sul sito della celebre casa di moda, il suo prezzo è di ben 460 euro.

Le due borse dell’influencer sono poi una Dior Book Tote rosa con il ricamo Toile de Jouy creato dalla direttrice artistica Maria Grazia Chiuri. Ciascuno dei modelli di diverse dimensioni costa rispettivamente 2600, 2700 e 2800 euro.

Rosa è anche la Twist PM di Louis Vuitton con catenella dorata e chiusura LV twist-lock che nella foto Valentina indossa a tracolla. Neanche questa borsa, rigorosamente fatta a mano, risulta costare poco: online il prezzo è di 3500 euro.

Infine, gli elegantissimi sandali Hermes modello Oran valgono come minimo 510 euro, cifra che aumenta a dismisura per altri modelli più ‘elaborati’. Facendo un breve calcolo, ad occhio e croce, l’intero look della Ferragni jr. arriva a costare complessivamente 7000 euro! Un cifra affatto trascurabile, ma c’è da dire che Chiara e le sue sorelle sono sempre bravissime a lasciare i fan senza parole.

D’altronde le adoriamo per questo, siete d’accordo?