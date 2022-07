Grande gioia per Alessia Marcuzzi: riguarda suo figlio Tommaso

Alessia Marcuzzi può finalmente festeggiare: la splendida notizia riguarda proprio suo figlio Tommaso, resterete di stucco.

È appena iniziato un momento magico per Alessia Marcuzzi. Dopo più di un anno dal suo ‘addio’ a Mediaset, la conduttrice è pronta a ritornare sul piccolo schermo con un programma esclusivo. La sua collocazione, come tutti sanno, non sarà più Canale 5 o i canali Mediaset, bensì Rai Due. Un cambiamento, quindi, decisamente incredibile, ma che sancisce la rinascita della conduttrice.

Sappiamo davvero pochissimo sul nuovo programma di Alessia Marcuzzi. A Il Giornale, infatti, la conduttrice ha solo svelato che si chiamerà Boomerissima e che è stata lei stessa a progettare l’idea insieme ai suoi autori, ma oltre a queste nozioni non sappiamo grandi cose. Quello di cui vi possiamo dare conferma è che nei giorni scorsi la Marcuzzi ha provato una grande gioia per suo figlio Tommaso. A rendere partecipi i suoi sostenitori di questo strepitoso momento, è stata proprio la diretta interessata. Dapprima con una serie di IG Stories ed in seguito con una foto che ritrae i suoi due figli insieme, la conduttrice non ha potuto fare a meno di condividere questi attimi col suo pubblico. Avete visto anche voi cos’è successo?

Alessia Marcuzzi, grande gioia per suo figlio Tommaso: cos’è successo

Se Alessia Marcuzzi non sta più nella pelle per il suo ritorno in tv, non si può dire di meno per l’incredibile traguardo raggiunto da suo figlio Tommaso qualche giorno fa. Attraverso una serie di IG stories condivise sulla sua pagina Instagram ufficiale, la conduttrice ha reso partecipi i suoi sostenitori della grande gioia provata per la laurea del giovanissimo Inzaghi. Avete letto proprio bene, si: il primogenito della conduttrice ha ultimato il suo percorso di studi in una delle università più prestigiose di Londra.

Grande soddisfazione per Alessia Marcuzzi – proprio come quella di Mourinho per il traguardo raggiunto da sua figlia – che non ha potuto fare a meno di prendere il primo volto per Londra e stare affianco al giovane Tommaso in questo suo giorno speciale.

In cosa si è laureato Tommaso?

Siamo certi che anche voi vi starete ponendo questo domanda: in che cosa si è laureato Tommaso Inzaghi? Nelle sue foto social, Alessia Marcuzzi ha taggato come luogo la ‘Westminster University’, ma in che cosa consiste? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che l’università londinese abbia ben tre indirizzi. Pertanto, non ci è dato sapere con certezza a quale corso di laurea fosse iscritto suo figlio. Cercando informazioni, però, abbiamo scoperto che alla famosa università di studia scienze e tecnologia, architettura e scienze sociale ed umanitarie. In quali di questi indirizzi, secondo voi, ha conseguito il titolo di studio?

Qualsiasi indirizzo sia, si tratta ugualmente di una grande soddisfazione per Tommaso, ma anche per la bella Alessia. Congratulazioni!