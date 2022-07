Anche lui ha detto no al GF Vip: “Non vado in tv a parlare a vanvera”

“Non vado in tv a parlare a vanvera”: il conduttore è chiaro, anche lui ha detto no al GF Vip.

In queste settimane sono in corso i casting per scegliere i nuovi protagonisti del Grande Fratello Vip. Il reality partirà a settembre con la settima edizione condotta da Alfonso Signorini.

Il conduttore per far incuriosire i follower ha lasciato più volte indizi sui concorrenti attraverso il suo canale instagram. Sono circolate molte voci e notizie al riguardo ma anche quando sembrava che fossimo vicini nel scoprire il nome esatto di qualcuno è arrivata la smentita. Per esempio dopo l’indizio di un pallone che faceva pensare a tutti gli effetti alla presenza di Diego Armando Junior nella casa, proprio quest’ultimo ha categoricamente smentito la notizia, sottolineando che non farà parte del cast del GF Vip.

Ma non è l’unico personaggio noto ad aver smentito. A quanto pare siamo ancora in alto mare e molto probabilmente scopriremo i nomi dei nuovi concorrenti soltanto ad inizio settembre o comunque quando il direttore di Chi lancerà la sua copertina con in primo piano i volti e i nomi dei nuovi protagonisti, com’è già successo. Intanto, nelle ultime ore, anche un altro amatissimo personaggio del mondo dello spettacolo ha chiarito la sua assenza nel cast.

“Non vado in tv a parlare a vanvera”: anche lui ha detto no al GF Vip, non sarà presente nel cast

Sappiamo chi sono le opinioniste della settima edizione del Grande Fratello Vip, Sonia Buganelli e a sorpresa Orietta Berti. La moglie di Paolo Bonolis aveva inizialmente detto di non poter essere presente nella nuova edizione perchè non più credibile. Poche settimane dopo è arrivato l’annuncio della sua presenza.

Sonia aveva fatto addirittura una proposta alquanto partire al reality, ovvero fare entrare una donna incinta e farla partorire in casa. Proposta che è stata considerata troppo rischiosa. Intanto che si attende l’inizio della nuova edizione, sono in corso i provini per scegliere i concorrenti. Le voci e le notizie sui possibili nomi in queste settimane si sono fatte sempre più insistenti ma molte volte è arrivata la smentita dai diretti interessati. A quanto pare anche un amatissimo conduttore ha detto no al GF Vip. Anzi, Giorgio Mastrota fa sapere, tramite un’intervista al settimanale Nuovo, che più volte gli è stato chiesto ma lui ha sempre rifiutato.

Ad oggi dice che data la sua risposta sempre negativa non provano più: “Ora sanno che la mia risposta è e sarà sempre no”. Il presentatore ha anche affermato di avere un lavoro e di voler continuare a fare bene questo: “Ho un lavoro e preferisco fare bene questo piuttosto che andare in tv a parlare a vanvera”, ha detto senza peli sulla lingua. Sempre nella medesima intervista ha anche svelato che dopo due anni di rinvii a causa del covid, sposerà la sua compagna Floribeth Gutierrez entro il prossimo Natale.