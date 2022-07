La conduttrice è senza lavoro da un anno: “Ho capito su chi posso contare”

La conduttrice è senza lavoro da circa un anno, ma ora si è lasciata andare ad una rivelazione shock: cosa ha dichiarato.

Quello che sta per concludersi non è stato affatto un periodo facile per la famosissima conduttrice. Dopo aver detto ‘addio’ ad un famoso programma Rai, la sua colonna portante è stata lontana dalla tv per più di un anno. Certo, ha avuto la possibilità di ‘testare’ anche l’azienda Mediaset, prendendo parte ad uno dei suoi programmi di forza, ma di programmi di cui ha assunto le redini in mano non ce ne sono stati più.

A distanza di più di un anno dalla sua ultimissima conduzione, l’amatissima presentatrice è pronta a ritornare in tv. E, a quanto pare, lo farà nei migliori dei modi. A partire dalla prossima stagione televisiva, infatti, le verrà affidata come fascia oraria la Domenica pomeriggio ed un programma assolutamente da non perdere. Si tratta di una trasmissione che – come raccontato dalla diretta interessata – collega tutto quello che ha fatto nella sua vita, ma a cui non può assolutamente mancare un tocco personale e, soprattutto, originale.

Stare senza lavoro per un anno e poco più, immaginiamo che non sia stato affatto facile. Come raccontato dalla diretta interessata a Di Più, però, sembrerebbe che questo sia stato un percorso che le ha insegnato tante cose. Sicuramente, le ha fatto ritrovare gli affetti ormai perduti per via del lavoro, ma le ha anche fatto capire su chi può contare nella sua vita.

La conduttrice è stata senza lavoro per più di un anno: cosa ha detto

Così come l’amatissimo ex concorrente del GF Vip – che proprio recentemente ha lanciato un appello social – anche la famosa conduttrice è stata senza lavoro per diverso tempo. Adesso questa pausa forzata dal piccolo schermo sta quasi per giungere al termine. E l’amata presentatrice, nonostante manchi ancora un po’ di tempo al suo ritorno in tv, ha voluto ugualmente vuotare il sacco. Nel corso di una sua intervista a Di Più, non solo ha spiegato a cosa le è servito questo periodo di stop dai riflettori, ma ha rivelato chi le è stata vicino in questo momento difficile della sua vita, non facendole mancare troppo l’addio al piccolo schermo. Di chi parliamo? Proprio di lei: Elisa Isoardi!

Sta per ritornare sul piccolo schermo con un programma fatto su misura per lei, ma prima di farlo ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe. A Di più, la conduttrice ha raccontato a chi dovrà dire sempre ‘grazie’ per averla aiutata in questo periodo. Sono tre i nomi che la Isoardi pronuncia e a cui sarà per sempre grata. In primis, è Milly Carlucci. È stata proprio lei, che dopo l’addio a La prova del cuoco, le ha dato la possibilità di prendere parte a Ballando con le stelle. In secondo luogo, poi, Mara Venier, che l’ha più volte ospitata a Domenica In dopo L’Isola dei famosi. Ed, infine, Bianca Berlinguer.

Siete contenti del suo ritorno sul piccolo schermo? Noi si, anzi non vediamo l’ora!