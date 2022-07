“Dietro dei kg in più a volte si nasconde un mondo”: haters la prendono in giro, lei risponde così

Per diverso tempo ha subito attacchi via social da parte degli haters che la deridevano per i suoi chili in più: ora ha voluto rispondere.

Social, “croce e delizia”: sembra questa la definizione più appropriata per questo fenomeno che ha cambiato in meglio e in peggio le nostre vite. Tutti connessi, tutti raggiunti da una miriade di informazioni ma anche da qualunque attacco gratuito, critica feroce, giudizio spietato. Tanto più se si è un personaggio pubblico.

Da quando le piattaforme virtuali sono entrate a far parte della nostra quotidianità, hanno inevitabilmente presentato anche il loro lato ‘oscuro’ tra cui gli haters ossia i cosiddetti ‘odiatori’. Insulti, critiche, minacce e commenti denigratori rivolti a persone di qualunque età, famose e non.

Una condotta che può colpire profondamente chi li riceve creando forte disagio e, nei casi peggiori, spingendo a gesti anche estremi. Proprio a coloro che assumono tali comportamenti ha voluto rispondere un volto noto della tv, spesso bersagliata in passato da giudizi orribili sul suo aspetto fisico.

E’ stata definita “grassa, bulimica, piena di herpes”: insomma, uno stillicidio quotidiano gratuito e assolutamente ingiustificabile. La risposta della diretta interessata è arrivata con un post su Instagram nel quale spiega le vere cause del suo aumento di peso e spinge ad una riflessione importante.

“Prima di insultare accendete il cervello”: risponde agli insulti degli haters

Il personaggio in questione è l’ex protagonista di Temptation Island ed ex concorrente del GF Vip 5 Carlotta Dell’Isola. Dopo le due esperienze televisive che le hanno dato popolarità, la 29enne originaria di Anzio si è laureata ed è convolata a nozze con Nello Sorrentino che con lei aveva condiviso il percorso a Temptation.

Sempre molto seguita sui social, Carlotta ha subito in passato molti attacchi per la sua forma fisica ed ora ha finalmente spiegato il motivo per il quale era ingrassata. Sotto un suo post con varie foto in cui appare com’è ora e com’era prima di guarire, l’ex gieffina ha rivelato di aver sofferto di ipotiroidismo e ovaio policistico.

Succede un po’ a tutti di ingrassare e dimagrire, ha ricordato, ma “dietro a dei kg in più o delle bolle comparse da un giorno all’altro sul volto, a volte si nasconde un mondo”, scrive Carlotta, ora tornata in forma dopo essere risalita, grazie all’aiuto dei medici, al problema di salute che la portava ad ingrassare ed a soffrire di acne.

Né herpes né bulimia, quindi. L’ex volto di Temptation ha poi voluto lanciare a tutti un messaggio importante: “Mi raccomando ragazzi, quando non vi sentite bene e le risposte dei dottori non vi convincono andate a fondo”. Ha poi aggiunto: “Se vedete una persona “cambiare” corpo, viso, non c’è bisogno che glielo facciate notare, LEI GIÀ LO SA !! Le parole fanno male, soprattutto se pronunciate senza le giuste accortezze”.

Complimenti a Carlotta per aver affrontato diversi temi importanti nel suo post. Visto che splendida forma fisica sfoggia adesso?