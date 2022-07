“Divorzia dalla moglie”: pagherà le spese legali e il mantenimento

“Divorzia dalla moglie”: il noto personaggio televisivo ha deciso, pagherà le spese legali e il mantenimento.

Non sempre le storie d’amore vanno come vogliamo ed è difficile separarsi da una persona dopo aver trascorso tempo insieme. Non è facile poter riprendere le vecchie abitudini senza quella persona, poter guardare avanti senza averla al fianco.

E’ difficile anche se una relazione si spezza di comune accordo. Il mondo dello spettacolo è lo spazio che è sempre al centro dell’attenzione pubblica e per questo quando una coppia si separa il gossip circola intorno alla rottura con insistenza per scoprirne i dettagli, i motivi, fino ad addentrarsi sempre più dentro. Basta il singolo esempio di Ilary Blasi e Francesco Totti. I due dopo 20 anni insieme hanno comunicato la scelta di divorziare.

Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Nelle ore successive all’annuncio, sono iniziate a circolare notizie sul loro conto. La conduttrice de L’isola dei famosi ha preferito allontanarsi dall’Italia ed è volata in Tanzania, mentre le prime immagini pubbliche dell’ex capitano della Roma lo vedevano giocare a padel, sport che ama molto. Nell’ultimo periodo non è l’unica coppia famosa ad aver annunciato la rottura. Soltanto da poche ore è arrivata la notizia di una nuova separazione, il noto personaggio televisivo ha deciso di separarsi da sua moglie e avrebbe affermato di pagare le spese legali e il mantenimento.

Divorzia da sua moglie, il noto personaggio televisivo pagherà le spese legali e il mantenimento

A quanto pare una nuova coppia del mondo dello spettacolo si è spezzata e il matrimonio è giunto al capolinea. Il noto personaggio televisivo ha scelto di separarsi da sua moglie, questo è il terzo matrimonio, per differenze inconciliabili.

La coppia si era sposata nel 2018. La notizia è circolata solo adesso ma sembrerebbe che i due si siano allontanati già lo scorso maggio. Chuck Lorre, il famosissimo autore televisivo, secondo quanto riportato da TMZ avrebbe divorziato da sua moglie Arielle Lorre. Chuck è l’autore di importanti successi, come Mom, Due uomini e mezzo, Dharma & Greg, The Big Bang Theory. Il tabloid sopra citato fa sapere di aver avuto tra le mani i documenti compilati dall’uomo in cui si metteva nero su bianco la separazione. Secondo quanto riportato, sembrerebbe che in questi documenti, si parli di accordo prematrimoniale e che l’autore pagherà il mantenimento dell’ex moglie e anche le spese legali.

La rottura sembrerebbe essere arrivata per differenze non conciliabili, come era già successo in precedenza. Infatti Chuck Lorre ha altri due matrimoni alle spalle, il primo risale al 1972 e si è concluso una decina di anni dopo e il secondo è arrivato nel 2001, con la separazione nel 2010. Quello con Arielle Lorre sarebbe quindi il terzo divorzio. Al momento nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni al riguardo.