Elisa Esposito, la decisione che cambia la sua vita: cosa è successo

Elisa Esposito ha appena comunicato la decisione che le cambierà per sempre la sua vita: cosa è successo alla giovanissima ragazza.

Senza alcun dubbio, avrete sentito parlare di lei. La giovanissima ragazza in foto si chiama Elisa Esposito, ha poco più di 20 anni e in questi ultimi giorni ha conquistato l’attenzione di tutti per la sua parlata in corsivo. La ‘bomba’ è scoppiata qualche settimana fa su Tik Tok e, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato tutti. Tantissimi sono coloro che hanno provato a parlare in corsivo come lei e diversi sono coloro che non si perdono alcun tipo di aggiornamento sul suo conto. Insomma, Elisa è sicuramente il volto del momento.

Attivissima sul suo canale Tik Tok ed Instagram, Elisa Esposito è sicuramente la star del momento. Spesso e volentieri, la giovane ventenne si diletta a condividere video in cui parla in corsivo, ma fate attenzione: non è questo il modo con cui è solita parlare. A dirlo senza troppi peli sulla lingua, è stata proprio la diretta interessata. Attraverso un video fissato in alto sui suoi canale social, la Esposito ha tenuto a ribadire che parlare in corsivo per lei è diventato un divertimento, ma lungi utilizzare questo tipo di parlata in altri tipi di contesti.

Insomma, la giovanissima Esposito adesso è famosissima ed è pronta a cambiare vita. Nel corso di una sua recente intervista a Di Più, la Tik Toker ha svelato la decisione presa.

Elisa Esposito cambia vita: drastica decisione, cos’è successo

Non è assolutamente la prima volta che vi parliamo di personaggi che – dopo il loro debutto – diventano popolari e cambiamo completamente la loro vita. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di un ex concorrente di Masterchef, che dopo aver partecipato al programma ha scelto di intraprendere un’altra strada. Anche Elisa Esposito – come raccontato dalla diretta interessata a Di Più – sembrerebbe che adesso abbia nuovi progetti per la sua vita. Divenuta famosa per i suoi video in cui parla in corsivo, sembrerebbe che la giovane milanese voglia sfruttare questa popolarità.

A Settembre, stando a quanto si apprende dalle sue parole a Di Più, sembrerebbe che Elisa Esposito avrebbe voluto seguire la strada per cui ha studiato, ma la popolarità improvvisa ha completamente stravolto i suoi piani. Niente più corsi di trucco – la giovane, infatti, ha il diploma di estetista – ma ospitate nei locali e in tv: è questo quello che adesso vuole fare! “Voglio concentrarmi sui miei video”, ha continuato a dire.

Insomma, Elisa sembrerebbe che abbia le idee molto chiare su quello che ha intenzione di fare del suo futuro. Chissà in quale programma tv potremmo ammirare la sua simpatia, in ogni caso noi non vediamo l’ora di poterla vedere sul piccolo schermo.