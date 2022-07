Ivano Monzani, gesto da applausi del buttafuori diventato famoso: ovazione del pubblico

Ivano Monzani, gesto da applausi del buttafuori diventato famoso durante il concerto “LoveMi” : ovazione del pubblico, cos’è successo.

Un video di pochi secondi è bastato a Ivano Monzani per diventare famoso. A sua insaputa! L’addetto alla sicurezza è diventato una vera e propria star quando è finito in diversi video e foto dell’evento LoveMi, organizzato da Fedez e J-Ax.

A rendere virale le immagini di Ivano sono state le sue espressioni, piuttosto eloquenti, durante l’esibizione di un giovane artista. In poche ore, il buttafuori è diventato l’idolo del web e i video che lo ritraevano sono stati condivisi per giorni da migliaia di persone. E, nei giorni scorsi, sempre durante un concerto, Ivano si è reso protagonista di un altro episodio che non è passato inosservato. Anche in questo casto, per l’addetto alla sicurezza una valanga di applausi. Scopriamo cosa è successo.

Splendido gesto di Ivano Monzani: ovazione per l’ormai famoso addetto alla sicurezza

Fa questo lavoro da oltre trent’anni, ma è da qualche settimana che Ivano Monzani è una vera e propria star. Le sue buffe facce durante il concerto di LoveMi in Piazza Duomo lo hanno trasformato in un “meme” che è diventato virale in pochissimo tempo, sulle piattaforme social. Ma oltre ad essere una persona estremamente simpatica e alla mano, Ivano è una grande professionista e, nei giorni scorsi, è tornato sotto la luce dei riflettori, per un motivo che gli fa onore.

Il 17 luglio si è tenuto il concerto di Gazzelle al Milano Summer Festival, all’Ippodromo Snai di San Siro. Tra gli addetti alla sicurezza c’era anche lui, Ivano, che si è reso protagonista di un gesto da applausi. Nel corso delle esibizioni dell’artista, una ragazza nel pubblico ha accusato un piccolo malore: a farlo presente è stato proprio il cantautore romano, tranquillizzando la sua fan dal microfono. Come riporta Fanpage.it, tra i primi soccorritori della ragazza, che per fortuna si è ripresa poco dopo, c’era proprio Ivano, che ha gestito al meglio la situazione. Quando il pubblico lo ha riconosciuto, non sono mancati applausi e cori per l’idolo del web, che è stato ringraziato pubblicamente anche da Gazzelle: “Grande Ivano sei il numero uno”. E non possiamo che unirci agli applausi per questo numero uno, nel lavoro e sui social!

Le parole di Fedez su Ivano Monzani

A parlare di Ivano Monzani è stato anche Fedez, l’organizzatore dell’evento benefico LoveMi durante il quale il buttafuori è diventato una star. “Lo conosco molto bene ed è un mito. Fa parte delle persone che per un anno non hanno lavorato nei concerti e l’ho voluto io nella squadra”, ha dichiarato il rapper nelle sue Instagram stories.

Sulla grande popolarità raggiunta da Ivano sui social, Fedez ha dichiarato: “Non sapevo avesse questo potenziale, è diventato un super meme. Sono contento per lui, è un gran lavoratore”.