“Lasciata dal mio ex a pochi giorni dalle nozze”: annuncia la rottura sui social, è stata lasciata a pochi passi dal fatidico sì.

Nel mondo dello spettacolo quando una coppia si dice addio il gossip diventa sempre più frenetico e cominciano, se non sono state già diffuse, ad espandersi voci sui possibili motivi della rottura.

Negli ultimi giorni abbiamo appreso della profonda crisi che ha coinvolto una delle coppie più amate di Uomini e donne, Chiara Rabbi e Davide Donadei. Nel programma di Maria De Filippi abbiamo seguito il loro percorso fino alla scelta dell’ex tronista. Sono molte le coppie nate nel format e tante sono ancora insieme felici e innamorate, per esempio Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, Angela Caloisi e Paolo Crivellin. Non per tutte le ultime coppie uscite dal programma c’è stato il lieto fine. Matteo Ranieri e Valeria poche settimane dopo la scelta hanno comunicato di non essere più una coppia. E’ stata per prima l’ex corteggiatrice a farlo sapere sui social dopo che già da diverse settimane si parlava di una rottura.

Subito dopo è arrivato anche il messaggio dell’ex tronista. Purtroppo non per tutti c’è il lieto fine. Un’amata ex corteggiatrice ha annunciato di essere stata lasciata dal compagno a pochi giorni dalle nozze.

“Lasciata dal mio ex a pochi giorni dalle nozze”: la dolorosa rottura, lo annuncia l’ex di Uomini e donne

Purtroppo non sempre siamo protagonisti delle favole e le storie d’amore possono giungere alla rottura per diversi motivi. Può essere che il sentimento si vada cancellando o anche per differenze inconciliabili e incomprensioni. Una nota ex corteggiatrice di Uomini e donne ha fatto sapere di essere stata lasciata dal suo ex a pochi giorni dalle nozze.

Con un messaggio pubblicato in un post lo ha comunicato a tutti coloro che la seguono spiegando i motivi della sua assenza dai social: “Sono stata lasciata dal mio ‘ex compagno’ a pochi giorni dalle nozze”, ha scritto, spiegando di star cercando di realizzare quanto avvenuto e di poter mettere i pezzi insieme. Ginevra Lambruschi ha riportato la notizia nel mese di maggio sul suo seguitissimo canale instagram.

L’ex corteggiatrice scrive che si rialzerà da sola e che farà da mamma e da papà. Insieme all’ex compagno Mirko Antonucci, calciatore della Cittadella, dopo un anno di fidanzamento sono diventati genitori della piccola Sophie, nata nel marzo del 2021. Ad agosto dello stesso anno era arrivata la proposta. Soltanto qualche settimana fa Ginevra ha fatto sapere di essere stata lasciata proprio a pochi giorni dal pronunciare il sì. Nel messaggio instagram ringrazia i suoi genitori che sono al suo fianco non abbandonandola mai, e conclude: “In questo momento la mia priorità è mia figlia Sophie”.