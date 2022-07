Liam è diviso tra Hope e Steffy, ma sapete chi è la moglie dell’attore di Beautiful? Meravigliosa

Liam è diviso tra Hope e Steffy, ma sapete chi è la moglie dell’amatissimo attore di Beautiful? Eccoli insieme, coppia meravigliosa.

È uno dei protagonisti assoluti di Beautiful: da ormai diversi anni, è al centro della trama dell’amatissima soap opera americana. Parliamo proprio di Liam Spencer, uno dei figli di Bill.

Entrato in scena nel 2010, Liam è uno dei personaggi più amati dal pubblico, che è appassionato alla sua turbolenta vita sentimentale. Il triangolo con Steffy e Hope va avanti da anni e, a quanto pare, non è ancora finito… Ma se il giovane Spencer è indeciso, non si può assolutamente dire lo stesso dell’attore che lo interpreta. Si tratta di Scott Clifton, classe 1984, nato a Los Angeles. Nella sua vita c’è spazio per una sola, meravigliosa, donna, che ha sposato nel 2012. Curiosi di vederli insieme? Una coppia da fare invidia.

In Beautiful è Liam Spencer, avete mai visto la moglie del famoso attore?

Hope o Steffy, chi è il vero grande amore di Liam Spencer? Una domanda che i fan di Beautiful continuano a ripetersi ormai da anni. E la risposta non è così scontata. Nonostante, al momento, Liam abbia recuperato il rapporto con la Logan, i ricordi della storia con Steffy non sono mai svaniti del tutto dalla sua mente. Cosa accadrà nei prossimi mesi? Starete a vedere! Nel frattempo, vi mostriamo la unica e sola donna di Scott Clifton. L’attore statunitense veste i panni di Liam da ben 12 anni e da dieci è sposato con la bellissima Nicole Lampson. Una cerimonia da sogno a Malibù per la coppia, che si è incontrata ai tempi dell’università, durante una lezione tenuta dalla mamma dell’attore.

Un amore che è cresciuto sempre di più e che, nel 2016, ha dato il suo più bel frutto: è nato il piccolo Ford Robert Clifton. Un bambino meraviglioso, che la coppia mostra spesso sui social, ma non è tutto… Sapete che il piccolo Ford è apparso in Beautiful qualche anno fa? Il figlio dell’attore ha partecipato in un solo episodio, come piccola ‘guest star’, durante un sogno di Steffy: la Forrester immaginava come sarebbe stata la sua vita con Liam e il loro bambino.. e quel bambino era proprio il figlio di Scott e di Nicole. E non è stata la prima volta che a Beautiful sono apparsi i veri figli degli attori, per qualche episodio o per un bel po’ di tempo.

Siete curiosi di vedere la donna che ha rubato il cuore al famoso attore? Eccoli insieme, in uno dei tanti scatti apparsi su Instagram:

Eh si, Scott e Nicole formano davvero una coppia incantevole! Che ne dite di seguirli sui social per seguire le avventure del vero ‘Liam’ fuori dal set? Non ve ne pentirete.