Dopo Masterchef 3 fa tutt’altro: come dimenticare il ‘cannibale’ Michele Cannistraro, eccolo oggi

È stato tra i concorrenti più amati di Masterchef 3, ma che cosa fa oggi Michele Cannistraro? La sua vita è completamente stravolta!

State rivedendo anche voi le repliche di Masterchef? In onda su Cielo dal Lunedì al Venerdì, il talent di cucina di Sky continua ad intrattenere i suoi spettatori con le sue vecchie edizioni. Fino a qualche giorno fa, ad esempio, è andata in onda la terza stagione. La ricordate?

Andata in onda dal 2013 fino al 2014, la terza stagione di Masterchef ha visto alternarsi tra le sue cucine tantissimi talenti. Come dimenticare, ad esempio, la simpaticissima Rachida. Oppure, il suo vincitore Federico Francesco Ferrero. Oltre a loro, però, il pubblico di Masterchef non ha potuto fare a meno di affezionarsi anche a lui: Michele Cannistraro. Tra i concorrenti più amati di quell’edizione, il simpaticissimo trentacinquenne milanese ha conquistato tutti. Certo, non fu lui a vincere il talent e né tantomeno ad aggiudicarsi il podio, ma il successo riscontrato grazie al programma è stato davvero spropositato. Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi? Sono trascorsi anni dalla sua partecipazione al programma, ma com’è cambiata la sua vita? Forse non tutti lo sanno, ma la sua vita è stata completamente stravolto.

Cosa fa oggi Michele Cannistraro, tra i concorrenti più amati di Masterchef 3?

Sono tantissimi i talenti che si sono alternati tra le cucine di Masterchef, ma in pochi hanno saputo catturare l’attenzione quanto Michele Cannistraro. Tra i concorrenti più amati della terza edizione del famoso talent, il simpaticissimo carpenterie di Rozzano è riuscito ad aggiudicarsi l’ottavo posto, ma anche l’immediato riscontro da parte del pubblico. In tantissimi facevano il tifo per lui ed altrettanto in tantissimo sono coloro che sono curiosi di sapere che fine ha fatto oggi. Come dicevamo, la sua vita ad oggi sembrerebbe essere completamente stravolta!

Siamo riusciti a rintracciare il buon Michele su Instagram ed abbiamo scoperto che, salutata la sua vita di sempre, è riuscito a raggiungere uno dei suoi più grandi obiettivi. La sua bio su Instagram, infatti, ci fa sapere che è uno chef che si occupa di cene aziendali private e di catering. Insomma, nonostante la mancata vittoria, il giovane Cannistraro ha fatto della ristorazione la sua vita. E i suoi ammiratori non possono che essere felici per lui.

Cosa faceva prima di Masterchef?

A differenza di Eleonora, sua collega a Masterchef che dopo il talent sembrerebbe continuare a svolgere il suo lavoro di sempre, sembrerebbe che Michele si stia dedicando anima e corpo alla sua passione per la cucina. Siete curiosi di sapere cosa faceva prima del talent? Sul web, si legge che il buon Cannistraro fosse capocantiere. Dopo il talent di cucina, però, ha preferito inseguire il suo sogno.

Facevate il tifo per lui?