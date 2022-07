“Non tutte le cose belle hanno un lieto fine”: Uomini e Donne, si sono lasciati

Uomini e Donne, la coppia nata negli studi Mediaset non esiste più, si sono lasciati: “Non tutte le cose belle hanno un lieto fine”

“Purtroppo non tutte le cose belle hanno un lieto fine“, è così che l’ormai ex coppia ha ufficializzato la rottura. I due che avevano iniziato la loro storia scambiandosi il primo bacio davanti le telecamere ad Uomini e Donne, si sono lasciati.

L’amore, c’è chi dice sia semplice, chi dice sia complicato. Ebbene, possiamo dire che ha mille anzi infinite sfumature. Ad Uomini e Donne abbiamo assistito alla nascita di amori che ancora oggi ci fanno battere il cuore. L’amore tra Marco Fantini e Beatrice Valli ha trionfato, i due più felici che mai sono convolati a nozze ed hanno costruito una splendida famiglia. C’è chi dopo anni di amore ha poi scelto di allargare la famiglia, proprio come l’ex coppia di Uomini e Donne che poche settimane fa ha annunciato la magnifica notizia. E poi, ahimè c’è anche l’altro lato della medaglia, quello in cui le cose non vanno come avremmo sperato e la cosa migliore è prendere strade diverse. E’ quanto è accaduto all’ex coppia nata negli studi televisivi di Uomini e Donne. Un amore durato 6 anni e che oggi è giunto purtroppo al capolinea.

Uomini e Donne, dopo 6 anni di amore si sono lasciati

Tutto è iniziato nel 2016, quando Riccardo Gismondi ha scelto di vivere fuori dagli studi televisivi la storia d’amore con Camilla Mangiapelo. Ad oggi, dopo alti e bassi e momenti in cui i due avevano mantenuto un certo riserbo sulla loro storia, sappiamo che hanno deciso di prendere strade diverse. Dopo Uomini e Donna nel 2016, la loro storia ha avuto una sua evoluzione e complice la diversità di caratteri e di obiettivi non più univoci, i due si sono lasciati.

E’ stata Camilla Mangiapelo che attraverso una IG Stories dal suo account social ufficiale ha fatto sapere che tra lei e Riccardo Gismondi fosse finita. Era già da un po’ che si pensava che tra i due le cose non filassero liscio, ed ora è arrivata la conferma.

Con le sue parole, l’ex corteggiatrice Camilla Mangiapelo ha così voluto fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale facendo sapere a quanti ad oggi la seguono, che le cose sono cambiate, che lei e Riccardo non sono più una coppia e che hanno scelto di prendere strade diverse.

“Da qualche giorno io e Riccardo abbiamo deciso di prendere strade diverse. Non ci vedrete più nella stessa casa. Obiettivi lavorativi e personali ci portano a una separazione. Non rinnego nulla di questi sei anni“, ha scritto Camilla tra le righe della sua IG Stories. La giovane ha chiesto il massimo rispetto a quanti in questo momento volessero sapere di più ed ha chiesto di tenere per sé i motivi che hanno portato i due a prendere questa definitiva scelta.