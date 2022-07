Nozze da sogno in Sardegna: la giornalista ha sposato un famoso sportivo; cerimonia da favola per l’amatissima coppia.

Una cerimonia da sogno con amici e parenti per festeggiare il loro amore. La giornalista e la stella dello sport, entrambi famosissimi, sono diventati marito e moglie.

I due sono legati da diversi anni e vivono in America, ma per il giorno delle nozze hanno scelto la loro Italia. In particolare la Sardegna, terra di origine della sposa. Che, il per il suo giorno speciale, ha indossato un abito a sirena che ha messo in risalto la sua straordinaria bellezza. Curiosi di sapere chi ha pronunciato il ‘sì’? Vi raccontiamo tutto!

La splendida giornalista è convolata a nozze: lo sposo è un campione sportivo

È stata Cagliari la cornice del giorno più bello per la coppia. Nello specifico Villa d’Orri, un’antica dimora nobiliare, caratterizzata da un immenso ed elegantissimo giardino. È lì che Eleonora Boi e Danilo Gallinari hanno organizzato il ricevimento del loro matrimonio.

La famosa giornalista sportiva e il cestista dell’NBA si sono sposati, coronando il loro sogno d’amore che dura già da anni. E che ha dato già un dolcissimo frutto: la piccola Anastasia, nata nel dicembre del 2020. La coppia, tra le più solide, si è sposata sabato 23 luglio 2022 nel Golfo degli Angeli a Cagliari, città in cui è nata la meravigliosa Eleonora. Un’atmosfera magica, quella della villa in cui hanno festeggiato, come testimoniano le diverse immagini condivise sui social dagli invitati al ricevimento. E, a proposito di invitati, non sono mancate diverse star del basket, come Bogdan Bogdanovic e Jusuk Nurkic, ma anche gli italiani Peppe Poeta e Luca Vitali.

In tanti, tra familiari, amici e colleghi, si sono uniti intorno alla coppia, in questo giorno di grande gioia. E, per l’occasione, la sposa ha sfoggiato ben due abiti. Il primo in pizzo, con manica lunga e gonna di tulle, è stato indossato per la cerimonia e la prima parte dei festeggiamenti: un vestito elegantissimo. Che è stato sostituito, nella seconda parte della serata, con un abito altrettanto incantevole, con corpetto ricamato, senza maniche e con ampia scollatura, e una gonna più larga, adatta a ballare e divertirsi in compagnia degli ospiti.

Due abiti meravigliosi per la Boi e lo pensano anche i suoi quasi 800 mila followers su Instagram, che hanno invaso di likes e complimenti gli scatti condivisi dalla giornalista sui social. Dove è arrivata una vera e propria valanga di auguri per la Boi e Gallinari, pronto a iniziare la sua prima stagione coi Boston Celtics.

Non possiamo che unirci a tutti loro e mandare i nostri migliori auguri di felicità ai neo sposi Danilo ed Eleonora.