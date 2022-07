Scaletta Tim Summer Hits, quarta puntata: ci sarà da divertirsi stasera, appuntamento imperdibile

Lunedì 25 Luglio andrà in onda la quarta puntata del Tim Summer Hits, ma qual è la scaletta? Chi sono i cantanti che si esibiranno.

Dopo il cambio di programmazione di Giovedì scorso, il Tim Summer Hits è pronto a ritornare sui nostri piccoli schermi. A partire dalle ore 21:30 circa di Lunedì 25 Luglio, infatti, andrà in onda la quarta puntata di questo magnifico evento musicale.

Collegati da Portopiccolo, Andrea Delogu e Stefano De Martino saranno i condottieri del quarto appuntamento del Tim Summer Hits. Questa, quindi, sarà una serata dedicata alla musica e al divertimento. E, vi assicuriamo, scoprendo un po’ gli ospiti che si alterneranno stasera sul palco siamo certi che ne vedremo sicuramente delle belle. Curiosi di sapere qual è la scaletta di stasera? Come al solito, non abbiamo moltissime informazioni sull’ordine di uscita dei cantanti, vi possiamo soltanto affermare che ci saranno tantissimi volti inediti, ma anche tanti artisti emergenti. Insomma, un mix davvero incredibile. Bando alle ciance, ecco cosa abbiamo scoperto sulla puntata di stasera.

Tim Summer Hits quarta puntata: la scaletta, chi ci sarà stasera

Una quarta puntata del Tim Summer Hits decisamente variopinta. Come dicevamo precedentemente, sul palco di Portopiccolo, infatti, si esibiranno tantissimi artisti. C’è chi – con grande stupore – ritornerà ad esibirsi per questa nuova tappa. E chi, invece, lo farà per la prima volta. Insomma, sicuramente ne vedremo delle belle! Siete curiosi, però, di sapere qual è la scaletta programma per stasera? E, soprattutto, chi sono gli artisti che si esibiranno stasera? Ci pensiamo immediatamente:

Aka7even;

Giusy Ferreri;

Dargen D’amico;

Michele Bravi;

Fedez, Tananai e Mara Sattei;

Raphael Gualazzi;

Marco Masini;

The Kolors;

Coez;

Elodie;

Francesco Gabbani;

La Rappresentante Di Lista;

Room9;

Nika Paris;

Rettore e Tancredi;

Tommaso Paradiso;

Elisa;

Chiara Galiazzo;

Nek;

LDA;

Vegas Jones.

Fate molta attenzione: come dicevamo precedentemente, l’elenco sopra riportato non corrisponde affatto all’ordine di uscita dei cantanti, ma non è altro che la lista di tutti gli artisti che si esibiranno stasera. Cosa ne pensate? Per noi è decisamente stratosferica. Non vediamo l’ora che arrivi stasera per divertirci, ballare e cantare insieme a Stefano De Martino, Andrea Delogu e tutti i cantanti.

Quante puntate mancano ancora?

L’evento musicale di Rai Due ha talmente conquistato tutti che sono tantissimi coloro che si chiedono fino a quando andrà in onda il Tim Summer Hits. Stasera, come dicevamo, ci sarà la quarta puntata a Porto Piccolo, ma poi? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che manchino ancora 3 appuntamenti. Il prossimo andrà in onda regolarmente Giovedì 28 Luglio. Gli altri, invece, verranno trasmessi su Rai Due il 3 ed 11 Agosto.

Qualora non riusciste a seguire la puntata, sappiate che il Tim Summer Hits è anche in replica ogni Venerdì sera, ma anche in streaming su Rai Play. Insomma, non potete assolutamente perdervelo.