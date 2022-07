Si sono sposati! Emozione alle stelle per l’amatissima coppia

Un ricevimento originale ed emozionante quello organizzato per il matrimonio della famosa coppia: si sono sposati proprio così!

Grandissima gioia per i fan della meravigliosa coppia che sabato 23 luglio è convolata a nozze con un cerimonia davvero particolare. Ogni momento è stato documentato sui social sia dagli sposi che dagli invitati e bisogna ammettere che si è trattato di una giornata ricca di emozioni.

Perfino le colonne sonore che hanno accompagnato l’ingresso di ciascuno dei due sono state scelte con estrema cura proprio per rendere il momento più coinvolgente possibile. All’arrivo della sposa, è partita la canzone di Elton John, Your Song mentre il sottofondo per l’ingresso dello sposo è stato il brano Alta marea di Antonello Venditti.

Inutile dire che la commozione è stata enorme: la sposa non ha trattenuto le lacrime prima di recarsi verso il futuro marito e compiere la promessa di amore eterno davanti a tutti i loro cari. La festa si è svolta all’aperto, in una location ispirata ad un ranch americano. Si tratta infatti del Mondelli Stable, in Friuli Venezia Giulia. Dopo la romantica proposta di nozze giunta tre anni fa, i due sono finalmente diventati marito e moglie!

Poche ore prima di compiere il grande passo, lo sposo aveva dedicato un dolcissimo post su Instagram alla donna che gli ha rubato il cuore da quattro anni: “È tanto che aspettavo questo giorno meraviglioso e non potevo chiedere donna migliore”, aveva scritto sotto la foto di un loro bacio. Entrambi sono amatissimi, se volete sapere di chi si tratta, siete nel posto giusto!

Grandissima gioia per la famosa coppia, si sono sposati!

Tra musica, balli sui tavoli, fuochi d’artificio e tanti momenti divertenti, a pronunciare il fatidico “sì” sono stati il cestista Stefano Laudoni e la modella Giorgia Crivello. Un amore il loro nato quattro anni fa e che, probabilmente, sarebbe stato sancito dalle nozze molto prima se non fosse stato per i ritardi dovuti alla pandemia.

Molti di voi sapranno che lo sportivo è stato fidanzato in passato con la giocatrice di basket, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Valentina Vignali. Secondo alcuni rumors, poi, Stefano avrebbe avuto dei flirt con Francesca Brambilla e con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Jennifer Casula. Riguardo a Giorgia, invece, è stata molto chiacchierata per via di un presunto flirt con l’ex campione di Moto GP Valentino Rossi.

Laudoni e la Crivello si sono incontrati per la prima volta a Natale del 2018 ed è stato amore a prima vista tanto che già dopo un anno lui le ha chiesto di sposarlo. Oggi finalmente quel momento è arrivato e i fan non potrebbero essere più felici.

Visto che incanto?