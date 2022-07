Si è sottoposto ad un delicato intervento chirurgico: adesso fa sapere a tutti come sta

Il cantante si è sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, ma solo ora fa sapere a tutti come sta: le sue condizioni di salute.

C’è chi sceglie di sottoporsi ad un intervento chirurgico – nonostante la giovane età – per migliorare un lato del proprio aspetto. E chi, invece, è costretto a farlo per la propria salute. È questo quello che è successo al famoso cantante poco più di un mese fa. Non sappiamo cosa sia successo e né tantomeno per quale motivo la star si sia dovuta operare, ma solo ora ha rivelato al suo pubblico le sue condizioni di salute.

Un rapporto cristallino, è proprio così che potremmo descrivere il rapporto che l’amata star è riuscito a creare col suo pubblico. È proprio per questo motivo che – a distanza di un mese dal delicatissimo intervento chirurgico a cui si è sottoposto – non ha potuto fare a meno di spiegare ai suoi ammiratori le sue attuali condizioni di salute. A parlarne apertamente, è stato il diretto interessato nel corso di un incontro coi fan. Cerchiamo di capire cos’è successo.

Come sta il cantante dopo il famoso intervento chirurgico al quale si è sottoposto

Proprio recentemente, Antonella Clerici ha spiegato quanto il rapporto col suo pubblico sia sincero e leale. A loro, infatti, la conduttrice è solita mostrarsi così com’è e raccontare tutto quello che succede. Anche la famosa star internazionale è abituato a farlo! Qualche giorno fa, infatti, il cantante ha tenuto un raduno coi suoi ammiratori ed ha spiegato loro le sue condizioni di salute dopo il delicato intervento chirurgico a cui si è sottoposto. Come dicevamo precedentemente, non sappiamo a cosa si sia operato. A quanto pare, però, sembrerebbe che il decorso operatorio sia stato piuttosto lungo. Parliamo di lui: Ozzy Osburne.

Ad uno dei giornalisti di Entertainment Tonight, Ozzy Osburne ha rassicurato tutti sulle sue attuali condizioni di salute dopo l’operazione. I tempi di ripresa, a quanto pare, sono stati abbastanza lunghi. E, seppure adesso stia bene, il cantante ha ammesso quanto gli sia mancato il contatto coi suoi fan. “È stata la parte più difficile. Ora mi sto riprendendo, è un lento risalire”, ha spiegato il cantante, non scendendo però nei dettagli dell’operazione.

Drammatica scoperta

Oltre al delicato intervento chirurgico a cui si è dovuto sottoporre, Ozzy Osburne ha fatto una drammatica scoperta sulla sua salute. Diversi anni fa, infatti, il cantante ha scoperto di essere affetto dal Morbo di Parkinson. “È una condanna a morte”, aveva dichiarato. Spiegando a Good Morning America, quanto l’accettazione della malattia sia stato un processo molto lungo. “Credevo stessi morendo”, ha detto ancora.

Auguriamo ad Ozzy Osburne una veloce guarigione e un’immediata ripresa.