Avete notato questo ‘dettaglio’ nella casa di Stefano De Martino? Il prezzo da capogiro

Stefano De Martino vive a Milano, ma avete mai visto questo ‘dettaglio’ nella sua casa? Il prezzo è da capogiro: clamoroso!

Ha debuttato sul piccolo schermo nostrano nel 2009, ma è solo negli ultimi anni che Stefano De Martino si sta facendo ampiamente apprezzare come conduttore. Dopo Amici, infatti, il bel napoletano ha continuato la sua carriera da ballerino, ma dopo aver detto ‘addio’ per sempre a questo mondo, ha cavalcato l’onda del successo come presentatore. Tanti sono i programmi di cui ha assunto le redini in mano e molti altri saranno quelli che condurrà prossimamente: Stefano conquista tutti!

Nato a Torre Annunziata nel 1989, Stefano De Martino ha trascorso la sua infanzia ed adolescenza proprio nel suo paesino d’origine. È proprio qui, infatti, che ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro e della danza. Una volta debuttato ad Amici ed essersi fatto un nome nello spettacolo nostrano, il napoletano ha preso una drastica decisione: lasciare la sua città e trasferirsi a Milano! I motivi di questo trasferimento possono essere differenti, anche se immaginiamo che tra quelli più validi c’è la maggiore vicinanza a Santiago, suo figlio. Voi, però, avete mai visto la casa di Stefano nel capoluogo lombardo? Sui social, abbiamo rintracciato uno scatto che ci mostra un ‘dettaglio’ in particolare. L’avete visto anche voi? Il suo prezzo è da capogiro!

Conoscete la casa di Stefano De Martino? C’è un dettaglio da capogiro

Le sue origini campane, Stefano De Martino non le dimentica mai e ogni volta che può ritorna al Sud per lavoro, ma anche per la sua famiglia e i suoi amici. Ad oggi, però, la vita del conduttore si svolge a Milano. È qui, infatti, che vive da diversi anni per stare anche più vicino a suo figlio Santiago. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: avete mai visto la sua casa? Spulciando il suo canale Instagram, in attesa della puntata del Tim summer hits di stasera, abbiamo rintracciato un suo scatto nel giorno del trentaduesimo compleanno che evidenzia un ‘dettaglio’ davvero pazzesco. Siamo certi che anche voi – così come noi – non avete potuto fare a meno di notarlo ed adesso non vedete l’ora di saperne di più, a partire dal prezzo.

Che Stefano De Martino sia un amante del buon stile, ce n’eravamo già accorti. Questo ‘dettaglio’ di casa sua, però, ce ne da la conferma. In questo suo recentissimo scatto social, infatti, si vede chiaramente una chicca di design davvero pazzesca. L’avete vista anche voi? Ci pensiamo noi a mostrarveli, oltre a delucidarvi sul suo prezzo.

Avete notato anche voi la sedia? Davvero fenomenale, non c’è che dire! Si tratta, infatti, della famosa sedia B32 progettata da Marcel Breuer. Curiosi di saperne il prezzo? Si legge che il suo costo si aggiri intorno ai 2000 euro. Insomma, decisamente da capogiro, ma il figurone è assicurato!