Quasi 100 kg in meno a Vite al Limite: oggi è così, ma in pochissimi ricordano com’era Kirsten prima? Sconvolgente

A Vite al Limite Kirsten Perez è dimagrita quasi 100 kg, ma ricordate com’era prima di prendere parte al programma? Davvero sconvolgente.

In tantissimi hanno amato la sua storia e la sua trasformazione, ma in pochi ricordano com’era Kirsten Perez prima di prendere parte a Vite al Limite. Grazie al percorso iniziato con il dottor Nowzaradan, la donna è riuscita quasi a dimagrire 100 kg, ma prima di tutto questo come si mostrava?

Una storia decisamente choc, quella che Kirsten Perez ha raccontato alle telecamere del programma e che l’ha fortemente condizionata nel corso degli anni. Abusata quando aveva solo 17 anni e dipendente dalle droghe, la paziente del dottor Nowzaradan non aveva affatto un passato facile alle spalle. Ed è stato lo stesso ad aver condizionato il suo peso – proprio come era accaduto a Larry. Pensate, alle clinica di Houston, la donna è entrata con 278 kg e ne è uscita con quasi 100 in meno. Ad oggi, seppure non sia attivissima sul suo canale social ufficiale, continua a godere di ottima forma. Ricordate, però, com’era prima di iniziare questo percorso col medico chirurgo iraniano?

Com’era Kirsten Perez prima di Vite al Limite? Davvero sconvolgente il suo cambiamento

Vedere le immagini del prima e del dopo di June McCamey vi hanno lasciato senza parole, vero? Vi assicuriamo che queste di Kirsten Perez sono davvero sconvolgente. All’epoca della sua partecipazione a Vite al Limite, come dicevamo, la donna pesava quasi 300 kg ed è riuscita a perdere quasi 100 kg. Ad oggi, non sappiamo a quanto ammonti il suo peso, ma come testimonia il suo profilo Facebook sembrerebbe che abbia continuato a dimagrire nel frattempo.

Quello che, però, adesso in molti si chiedono è: com’era prima di Vite al Limite? Nel Settembre scorso, su Facebook, Kirsten Perez ha condiviso questo scatto che mostra la sua trasformazione, ma com’era prima di tutto questo? Resterete davvero senza parole quando la vedrete:

Sconvolgente, vero? Con questo fisico e i chili di troppo, Kirsten svolgeva una vita impossibile. Fortunatamente, ha incontrato il dottor Nowzaradan e grazie alla sua costanza è radicalmente cambiata.

La dieta di Nowzaradan

Nel corso delle dieci stagioni di Vite al Limite, il dottor Nowzaradan ha dato vita a tantissime trasformazioni sconvolgenti. C’è chi, da una parte, è dimagrito tantissimo durante il percorso in clinica, battendo ogni record, e chi invece è riuscito a raggiungere un grande obiettivo una volta spenti i riflettori. In tantissimi, però, si chiedono in che cosa consiste esattamente la dieta del medico chirurgo iraniano. Come raccontato in un nostro recentissimo articolo, il programma di dimagrimento del dottor prevede una drastica riduzione di calorie. Pensate, si dice che si debbano assumere tra le 1200 e le 1300 calorie al giorno. Un vero e proprio sacrificio, quindi, ma che ne vale davvero la pena!