Avete notato il costume di Ilary Blasi? Pazzesco retroscena

Avete notato il costume di Ilary Blasi? Il retroscena che è emerso è pazzesco!

Da giorni non si parla d’altro, Ilary Blasi e Francesco Totti si sono separati dopo 20 anni insieme. E’ stata la conduttrice de L’Isola dei famosi ad annunciarlo per prima tramite un comunicato Ansa in cui spiegava che dopo 17 anni e 3 splendidi figli era giunta la fine: “Il mio matrimonio con Francesco è terminato”.

Nel comunicato ha inoltre spiegato che il percorso per la separazione resta un fatto privato. Poco dopo sono arrivate anche le parole di Totti: “Ho cercato di superare la crisi del mio matrimonio ma oggi capisco che la scelta della separazione se pur dolorosa non è evitabile”. Ed è così che una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo oggi non è più una coppia.

Le prime immagini dopo l’annuncio della separazione hanno visto l’ex capitano della Roma giocare a padel, sport che ama molto; Ilary invece è volata lontana dal gossip che da giorni è decisamente frenetico intorno alla sua vita privata ed è arrivata in Tanzania. Attraverso le sue storie instagram ci ha mostrato alcuni momenti della sua vacanza, dove nelle immagini ha sfoggiato ogni volta un costume diverso. C’è uno in particolare che ha catturato l’attenzione di tutti: l’avete notato? E’ emerso nelle ultime ore un retroscena al riguardo.

Ilary Blasi, avete notato quel costume? C’è un retroscena che è appena emerso

Ilary Blasi dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti è volata in Tanzania insieme ai suoi figli, dove ha trascorso dei giorni lontani dal gossip. La conduttrice de L’Isola dei famosi ha passato dei momenti di relax e questo lo abbiamo visto attraverso le sue storie social.

Ne ha pubblicate diverse, in cui in ognuna non abbiamo non potuto notare come sempre la bellezza e anche i bikini sfoggiati. C’è uno in particolare che nelle ultime ore sta facendo parlare molto, è un costume che tutti i fan avranno notato.

Il modello si chiama Dubai e appartiene al brand Calzedonia. Il reggiseno è a triangolo con le tasche interne per inserire le imbottiture. Il tessuto è in microfibra ed è molto luminoso, il colore è argento con alcune parti in nero. Sia il pezzo di sopra che quello di sotto hanno la medesima tonalità che si spezza in entrambi in egual modo. Ebbene, vi abbiamo detto che c’è un retroscena emerso in questo ore, di quale si tratta?

A quanto pare, come potete vedere dalla foto, è lo stesso costume che ha indossato Chiara Ferragni circa una settimana fa per una giornata di mare. L’influencer ha pubblicato uno scatto mentre lo indossa ed è proprio lo stesso modello, non c’è dubbio. Entrambe lo sfoggiano in maniera impeccabile avendo una forma fisica perfetta. A voi piace questo bikini?