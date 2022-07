Concerto rinviato! Ha avuto un malore ed è stato trasportato in ospedale

La band ha deciso di rinviare il concerto: Ha avuto un malore ed è stato trasportato in ospedale.

La notizia è delle ultime ore, la band ha rinviato il concerto dopo che il tastierista ha avuto un malore improvviso ed è stato trasportato in ospedale. E’ stato il diretto interessato ad informare il suo pubblico attraverso una nota su facebook e spiegando quanto successo seguito poi dal messaggio della band.

Ha innazitutto ringraziato i suoi colleghi nonchè amici e compagni di viaggio per non essersi esibiti nella data a Rovereto rinviando così lo spettacolo: “Volevo ringraziare pubblicamente i miei colleghi per non essersi esibiti in concerto in quel di Roveto a causa mio malore improvviso“. Lo stesso gruppo nella pagina social ufficiale lo ha fatto sapere, spiegando nuovamente i motivi e mettendo al corrente tutti coloro che li seguono da tempo di quanto successo: “Ieri sera abbiamo cancellato il concerto di Rovereto per un malore di Mauro”. La band ha anche fatto sapere le attuali condizioni del loro componente e amico.

Mauro Gazzola, tastierista della band Dik Dik, ha fatto sapere di aver avuto un malore. Il gruppo ha così deciso di cancellare e rinviare in un’altra data il concerto che si doveva tenere a Rovereto. Sempre sui social anche loro hanno riportato un messaggio spiegando anche le attuali condizioni del loro amico e collega. La band ha scritto di aver deciso di cancellare il concerto per un malore che Mauro ha avuto. Ha inoltre fatto sapere alle migliaia di persone che li seguono che Gazzola sta bene e che sarà in concerto normalmente nei prossimi eventi: “Volevamo comunicare a tutti che Mauro sta bene e sarà con noi normalmente nei prossimi concerti. Grazie anche a tutta l’organizzazione di Rovereto. Il concerto sarà spostato in data da definire”.

A quanto pare il tastierista sta bene, è stato infatti lui stesso a far sapere ai fan del malore e del rinvio del concerto ringraziando la sua band per averlo spostato. Il gruppo DIK DIK è composto da Gazzola, Gaetano Rubino, Giancarlo Sbriziolo e Pietro Montalbetti, nella loro carriera hanno dato vita a tanti successi. Il pubblico che segue da anni la band è molto affezionata a loro e soprattutto alla loro musica e la notizia del malore di Mauro ha messo in allarme tutti. Per fortuna adesso sta bene!