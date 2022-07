Dopo Vite al Limite è un’altra persona: le sue foto Instagram vi sconvolgeranno, incredibile

Dopo Vite al Limite è un’altra persona: le sue foto Instagram vi sconvolgeranno, cambiamento incredibile per la protagonista della trasmissione.

Di trasformazioni sconvolgente, a Vite al limite, ne abbiamo viste tante nel corso degli anni. La trasmissione, il cui titolo originale è My 600 lb life, segue il percorso di dimagrimento di alcune persone gravemente obese, che decidono di rivolgersi proprio al programma per cambiare la loro vita.

La trasmissione prevede un percorso in clinica, che dura 12 mesi, durante i quali i pazienti sono seguiti dal dottor Nowzaradan, protagonista assoluto del programma. Un percorso che prevede dapprima un iniziale dimagrimento con dieta e, una volta raggiunto il peso idoneo, l’intervento di chirurgia bariatrica. Tantissimi i successi del dottor Now e tra questi c’è senza dubbio quello legato alla storia di Tiffany Barker. La donna pesava più di 300 kg quando si è rivolta alla trasmissione: curiosi di vedere le sua trasformazione? I suoi scatti social vi lasceranno senza parole.

Vite al Limite, la trasformazione shock di Tiffany: le foto su Instagram

La storia di Tiffany Barker è stata raccontata nell’aprile del 2019, esattamente nella nona puntata della settima stagione di Vite al Limite. Una storia drammatica, come quasi tutte quelle dei protagonisti dello show di Real Time. Anche per Tiffany il cibo si è rivelato una valvola di sfogo, per evadere dai problemi della sua vita. Madre assente e padre non in grado di gestire la famiglia e, infine, il licenziamento dal lavoro, arrivato proprio a causa dei chili di troppo, che le impedivano di svolgere le funzioni più semplici del quotidiano. Tanta la sofferenza di Tiffany, che è piombata in depressione, ma all’età di 33 anni la ragazza ha deciso di dare una svolta alla sua vita.

Pesava più di tre quintali quando si è rivolta alla trasmissione e, al termine dei dodici mesi nella clinica di Houston, la Barker pesava circa 188 kg! Un dimagrimento incredibile per lei, che non si è fermata lì. Anche al termine dell’esperienza a Vite al limite, Tiffany ha avuto la forza e la costanza di proseguire con la dieta e lo stile di vita sano. E basta dare un’occhiata al suo canale social per scoprire che, oggi, la ragazza sembra davvero un’altra persona. Ecco alcuni selfie condivisi proprio da lei su Instagram:

Eh si, davvero incantevole. Una vera e propria rinascita per Tiffany, che è diventata molto attiva sui social, da Instagram a Tik Tok. Su quest’ultima piattaforma, la ragazza pubblica regolarmente dei video, attraverso i quali interagisce con i followers. Tiffany ha dato vita anche ad una rubrica sui social, dal titolo Life as a Leasing agent, dove parla del suo nuovo lavoro. Insomma, un cambiamento shockante! E voi, avete seguito la sua storia in tv?