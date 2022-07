Elisabetta Canalis sconvolta: “Viviamo con l’ansia”, cos’è successo; lo sfogo della showgirl.

Uno sfogo che non è passato inosservato, quello di Elisabetta Canalis. L’ex velina e famosa showgirl ha manifestato le sue paure in merito a qualcosa che è accaduto qualche mese fa in California, dove vive con la sua famiglia da ormai diversi anni.

Qualcosa che ha letteralmente sconvolto la serenità di Elisabetta e della sua famiglia. “Questo non fa che aumentare l’ansia”, ha raccontato la showgirl sarda. In seguito i dettagli delle sue dichiarazioni.

Elisabetta Canalis, lo sfogo: “Viviamo con l’ansia”, cos’è successo

Legatissima alla sua terra, la Sardegna, Elisabetta Canalis ha iniziato la sua nuova vita negli Stati Uniti. È lì che vive con Brian Perri, il medico chirurgo che ha sposato nel 2014, e la loro piccola Skyler Eva, nata l’anno successivo, il 29 settembre del 2015. Una famiglia meravigliosa, che, però, negli ultimi mesi ha dovuto fare i conti con una terribile paura.

Al settimanale F Magazine, l’ex velina non ha nascosto di essere rimasta fortemente turbata dalla notizia dell’ennesima sparatoria in Texas, avvenuta lo scorso maggio in una scuola elementare e a causa della quale hanno perso la vita diciannove bambini e due insegnanti. Quando è avvenuto il tragico evento, la Canalis si trovava in viaggio in aereo mentre la figlia era a scuola. La piccola Skyler, infatti, frequenta la scuola europea a Los Angeles e la paura è cresciuta davvero tanto. “Chi vive a Los Angeles ha un’app sul telefono che ti avverte su ciò che succede nei dintorni tuoi e dei tuoi familiari ma questo, a volte, non fa che aumentare l’ansia”, ha spiegato la Canalis, che ha evitato di mandare a scuola la bambina dopo il giorno della sparatoria.

Un problema che, però, si riproporrà dopo le vacanze estive, al rientro in classe: “Da quel giorno mia figlia non è più andata a scuola. Mio marito mi ha detto ‘non puoi fare così, a settembre come facciamo?”. Una grande paura per Elisabetta, che ammette di non essere mai stata una mamma ansiosa, ma non in questo caso: “Le sparatorie a scuola sono un incubo per i genitori, ti prende una paura difficile da controllare”. Sulla questione della detenzione di armi negli USA, Elisabetta ha così commentato: “Si possono fare tanti discorsi, la verità è che non puoi toglierle agli americani, fanno parte della loro cultura. Bisogna organizzare meglio la difesa, per esempio mettendo guardie armate nelle scuole”.

A parte questi timori, Elisabetta è felicissima della sua vita a Los Angeles, che è ormai la sua seconda casa. Lì vive in una meravigliosa villa a due piani, caratterizzata da un’enorme terrazza con piscina. Un vero e proprio sogno.