L’ex tronista di Uomini e Donne ha una nuova fiamma? La conosciamo benissimo, indiscrezione bomba sui due personaggi famosissimi.

Nuovo flirt in corso in questa bollente estate 2022? È quello che si vocifera negli ultimi giorni sul web. A quanto pare, uno dei tronisti più amati della storia di Uomini e Donne ha una nuova fiamma. E non una qualunque: la conosciamo molto bene.

Dopo l’esperienza a Temptation Island, il napoletano si è messo in gioco a Uomini e Donne, ma nel programma di Maria De Filippi non ha avuto il tanto atteso lieto fine. Che l’amore vero, per lui, sia arrivato questa volta? L’ex tronista è stato beccato più volte e in diversi occasioni con un altro volto noto di Canale 5... Scopriamo chi sono i protagonisti di questa succulenta indiscrezione!

Uomini e Donne, l’amatissimo ex tronista avrebbe una nuova fiamma: lei è un’ex ballerina di Amici

Protagonista assoluto a Temptation Island prima, nel 2019, e a Uomini e Donne dopo, l’anno successivo, Alessandro Zarino è rimasto nel cuore dei telespettatori delle trasmissioni di Maria De Filippi. Dove non è riuscito, come si augurava, a trovare l’amore. La tormentata frequentazione con Veronica Burchielli, diventata poi tronista, non è andata bene e da quel momento Alessandro non si è più fidanzato. Negli ultimi giorni, però, al suo fianco potrebbe esserci qualcuno… Qualcuno che conosciamo molto bene! Si tratta di un’ex ballerina di Amici ed ex velina a Striscia la notizia. Avete capito di chi parliamo?

Proprio di lei, Shaila Gatta, protagonista della quattordicesima edizione del talent show di Maria De Filippi. Da lì, l’inizio di una carriera in continua ascesa per la bella campana, che abbiamo visto nel corpo di ballo di tantissimi show di successo della nostra tv, da Ciao Darwin a Tale e Quale Show. E, nel 2017, l’inizio dell’avventura come velina mora a Striscia la notizia: con la bionda Mikaela Neaze Silva, Shaila ha formato la coppia di veline che è durata più a lungo sul bancone del famoso tg satirico. Dal 2019 e anche quest’anno conduce Paperissima Sprint. Cosa c’è tra lei e il bel Zarino?

Al momento, ripetiamo, si tratta di una semplice indiscrezione, lanciata sul web dall’esperta di gossip Deianira Marzano. La blogger ha condiviso sul suo Instagram diverse segnalazioni di utenti che hanno beccato insieme i due. Semplice amicizia o qualcosa in più? Archiviata la storia d’amore col calciatore Leonardo Blanchard, durata circa tre anni, la ballerina originaria di Aversa ha ritrovato l’amore proprio con Alessandro?

Non ci resta che attendere eventuali conferme o smentite sul gossip che sta facendo sognare i fan dei due amatissimi volti di Canale 5. A voi piacerebbero Alessandro Zarino e Shaila Gatta insieme?