La famosa attrice si dice contraria alla chirurgia plastica: ecco com’è al naturale

La famosa attrice si dice contraria alla chirurgia plastica, voi l’avete mai vista al naturale? Lo scatto social ne mostra la bellezza.

Oggi molti ricorrono alla chirurgia plastica, anche solo per togliere un piccolo difetto o un dettaglio che non piace del proprio viso o corpo. E’ molto più comune sicuramente nel mondo dello spettacolo, sono tantissime le persone famose che non nascondono di aver fatto qualche ritocchino e c’è chi invece afferma di essere completamente contrario.

I segni del tempo fanno parte della nostra vita vissuta e qualcuno li porta addosso con orgoglio, mostrandoli tutti. Una delle attrici più amate e apprezzate del cinema e della televisione lo ha detto chiaramente, è contraria alla chirurgia e spiega che più riempi la faccia più cade a pezzi sotto il peso della gravità: “Non mi sfracello con la chirurgia plastica perchè più riempi la faccia più cade sotto il peso della gravità“. A quanto pare l’attrice non ha mai fatto ritocchini e non avrebbe assolutamente intenzione di apportare cambiamenti al suo viso: “Preferisco far cadere quel poco che ho, può sempre servire una bella e affascinante cinquantenne”.

L’attrice si dice contraria alla chirurgia plastica: l’avete mai vista al naturale? Ecco lo scatto social

E’ una delle attrici più amate del panorama cinematografico italiano, con una carriera alle spalle incredibile e con avanti nuovi ed importanti progetti lavorativi. Elena Sofia Ricci da anni ci conquista sul piccolo e grande schermo, e sono numerosi i ruoli portati in scena anche spesso diversi l’uno dall’altro.

E’ proprio l’attrice ad aver fatto sapere di essere contro la chirurgia plastica, o almeno lei non ricorrerebbe mai a ritocchini sul suo viso: “Non mi sfracello con la chirurgia plastica perchè più riempi la faccia più cade sotto il peso della gravità. Preferisco far cadere quel poco che ho, se divento un muppet non posso più fare nulla”. A quanto pare la Ricci non è mai ricorsa a ritocchi estetici e anzi, non ha la minima intenzione di farlo. Preferisce, dice, far cadere quel poco che ha, perchè ‘può sempre servire una bella e affascinante cinquantenne’. Negli ultimi anni ha cambiato alcune piccole abitudini, va a letto molto presto, alle 9 e si sveglia alle 6, non è una fumatrice, cerca di mangiare sano e fa esercizi per tenersi in forma ma anche per scaricare la schiena. L’attrice non ha necessità di ricorrere alla chirurgia, ma ecco, voi l’avete mai vista al naturale?

Questo è un vecchio scatto che ha condiviso tempo fa sul suo canale instagram mentre si trova al mare. L’attrice sfoggia una bellezza che lascia senza fiato, indossa un bikini bianco ed ha il viso bagnato dall’acqua. Non sembra avere segni di make up sulla faccia, è molto bella e come sempre elegante anche così!