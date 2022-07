GF Vip, la clamorosa notizia che riguarda Alex Belli: cosa spunta fuori

Dopo la notizia della sua presunta partecipazione al GF Vip 7, Alex Belli svela la verità in un’intervista concessa a SuperGuidaTv.

Di lui si è parlato moltissimo tra l’autunno del 2021 e la primavera di quest’anno: Alex Belli, ex volto della storica soap Centovetrine ed ex protagonista del GF Vip 6, si è rivelato un concorrente unico della storia del reality di Canale 5.

Il triangolo che lo vedeva conteso tra Soleil Sorge e la sua compagna Delia Duran, con lui combattuto tra l’amore per la bella venezuela e la “chimica artistica” con la bionda ex corteggiatrice, ha riempito i giornali ed i siti di gossip per mesi.

C’è stato chi lo ha amato, chi lo ha detestato, chi ha esultato alla notizia della sua squalifica dal gioco e chi invece ne ha sentito la mancanza. Insomma, una cosa è certa: Alex è riuscito a lasciare il segno durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia e, come per tutti gli ex ‘vipponi’ di successo, si era vociferato che Carlo Conti gli avesse proposto di partecipare alla nuova edizione di Tale e Quale Show.

A tal proposito l’attore ha rivelato a SuperGuidaTv di non aver mai iniziato nessuna trattativa con la produzione del programma Rai: “Si tratta di fake news. A settembre poi ho altri impegni di lavoro e pertanto non avrei potuto partecipare al programma”, ha chiarito. Ma c’è stato un altro rumor in questo periodo che ha davvero del clamoroso e riguarda la prossima stagione del GF Vip. Belli potrebbe tornare come concorrente? Ecco cosa ha risposto ai microfoni di SuperGuidaTv.

Alex Belli commenta la notizia sul GF Vip: qual è la verità

Pienamente soddisfatto del proprio percorso nella casa di Cinecittà che, ammettiamolo, è stato uno dei più seguiti, Alex ha rivelato finalmente cosa c’è di vero nella notizia circa la sua presenza nella settima edizione del GF Vip.

Ebbene, non sarà un ‘vippone’, ma non esclude di poter tornare per una breve ‘apparizione’: “Sposo appieno tutti i progetti e sono felice di poter ritornare anche solo per un cameo. Non rifarei però mai cose che ho fatto. Per esempio a L’Isola dei Famosi ho partecipato una volta e mi basta e mi avanza. Sono una persona che si annoia nel fare le stesse cose”, ha ammesso deludendo forse chi sperava di assistere ad un’altra trama avvincente come quella dello scorso anno.

L’ex volto di Centovetrine non ha negato che avrebbe fatto volentieri un’incursione a L’Isola: “Avevo notato che nella versione spagnola del reality c’era un personaggio che si chiamava Capitano Morgan che creava dinamiche”, ha spiegato.

E voi cosa ne pensate dell’idea di un cameo di Belli nella casa?