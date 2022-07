Grande Fratello, l’ex concorrente cambia completamente vita: cosa fa adesso, a dodici anni di distanza dalla partecipazione al reality show.

Quanto vi manca il GF Vip? Niente paura, il reality show di Alfonso Signorini tornerà in onda a settembre, con un’edizione ricca di sorprese. Nel frattempo facciamo un tuffo nel passato… Era il 2010 e la casa più spiata della tv non ospitava concorrenti famosi, ma semplici ‘Nip’.

Tra le protagoniste assolute del reality, bel dodici anni fa, c’era proprio la concorrente di cui vi parliamo oggi. La sua vita, negli ultimi mesi, ha subito un notevole cambiamento. Curiosi di scoprire di chi stiamo parlando e com’è la sua vita oggi, a distanza di anni dal successo in tv? Siete nel posto giusto.

La protagonista assoluta del Grande Fratello 10 oggi cambia vita

A condurre c’era Alessia Marcuzzi e a trionfare, in finalissima, fu Mauro Marin. L’edizione del 2010 del Grande Fratello è stata una delle più seguite in assoluto e il merito è del cast scelto. Tra i concorrenti più amati dell’edizione c’era senza dubbio lei, Veronica Ciardi. La romana ha conquistato il pubblico con il suo carattere, schietto e diretto, e la sua sensibilità: ancora oggi i fan del GF ricordano la sua avventura nella casa di Cinecittà. Ma com’è la sua vita oggi?

Veronica si è definitivamente allontanata dal mondo della televisione, dedicandosi ad altri lavori e alla sua famiglia. A luglio del 2021, l’ex gieffina ha sposato il calciatore Federico Bernardeschi, proprio poche ore dopo il trionfo di quest’ultimo agli Europei di calcio. Una gioia immensa per la coppia, che ha vissuto anche momenti di crisi, ma tutto è stato superato. E, ben presto, l’ex concorrente del reality si prepara a lasciare l’Italia, proprio in compagnia del marito e delle loro bambine Deva e Lena. Il motivo?

L’ex esterno offensivo della Juventus è stato acquistato dal Toronto e proprio nei giorni scorsi ha debuttato per la prima volta con la nuova maglia. Un esordio col botto per Bernardeschi, che ha messo a segno un gol e un assist. Una nuova avventura per lui in Canada, dove ha incontrato un altro famoso azzurro, Lorenzo Insigne, che dopo anni ha salutato il Napoli per unirsii alla squadra della Major League Soccer.

La famiglia Ciardi-Bernardeschi inizia, quindi, un nuovo capitolo nella città canadese, ma prima l’ex gieffina ha organizzato una reunion con alcuni dei suoi compagni della Casa! Su Instagram, nelle scorse ore, sono apparsi diversi scatti di Veronica in compagnia di Maicol Berti, Cristina Pignataro e Mara Adriani. Gli ex gieffini sono rimasti super uniti dopo ben 12 anni e a commentare il post è arrivata anche Alessia Marcuzzi: “Nel mio cuore, quanti ricordi”, ha scritto la conduttrice. E voi, ricordate quell’edizione del reality show di Canale 5?