Grave lutto per l’attore: morta sua madre il giorno prima del suo compleanno

Grave lutto per l’amatissimo attore italiano: morta sua madre il giorno prima del suo compleanno.

Una perdita dolorosissima proprio a poche ore dal suo compleanno. Il famoso attore italiano ha dovuto dire addio alla sua mamma, scomparsa lo scorso 18 luglio.

La donna è venuta a mancare proprio il giorno prima del compleanno dell’attore, che il 19 luglio ha compiuto 52 anni, ma la notizia è stata resa nota soltanto nei giorni scorsi. “Per fortuna che ci sei te”, ha scritto l’attore nella didascalia all’ultimo posto condiviso su Instagram, due giorni fa: uno scatto in cui tiene in braccio la sua piccola Mia, nata a novembre del 2021. Post che è stato invaso dai commenti di fan e amici, che hanno mostrato la loro vicinanza in un momento così difficile. In seguito, i dettagli della notizia.

Lutto per il celebre attore italiano: scomparsa la mamma il giorno prima del suo compleanno

È scomparsa il 18 luglio 2022, all’età di 82 anni, Maria Angela Saettini, mamma dell’attore Roberto Farnesi. La donna avrebbe compiuto 83 anni a inizio agosto, ma, stando a quanto riporta il Tirreno, è venuta a mancare proprio il giorno prima del 52 esimo compleanno dell’attore pisano. Che ha scelto di vivere questi giorni in silenzio, non lasciando alcuna dichiarazione in merito. Pochi giorni fa, è tornato sui social con un dolcissimo scatto in compagnia di Mia, la piccola nata lo scorso novembre dall’amore con Lucya Belcastro.

Tantissimi i messaggi di cordoglio e le parole di affetto rivolte all’attore sul suo canale social. Non possiamo che unirci a tutti loro e mandare a Roberto Farnesi le nostre più sentite condoglianze.

La storia d’amore con Lucya Belcastro

Roberto Farnesi è diventato papà per la prima volta a 51 anni: tra lui e la sua compagna Lucya Belcastro, 28 enne, ci sono 24 anni di differenza. Ma l’età non è mai stato un problema per la coppia, più affiatata e in sincronia che mai, sin dagli inizi della loro relazione, nel 2014. “Abbiamo le stesse passioni: amiamo la natura e gli animali. Ora mi sento pronto a diventare padre, vediamo cosa ci riserva la vita. Lucya è una ragazza stabile e matura”, ha raccontato Farnesi a Diva e Donna, nel 2016. E il sogno di diventare papà si è realizzato proprio lo scorso novembre, con l’arrivo della sua principessa.

E i fan de Il Paradiso delle Signore possono gioire: la fiction di Rai Uno tornerà presto in onda con una nuova stagione, la settima. Non è ancora stata resa nota la data del ritorno, ma sarà sicuramente a settembre. Ritroveremo i personaggi più amati della serie, da Umberto Guarnieri, interpretato proprio da Farnesi, ad Adelaide di Sant’Erasmo ( Vanessa Gravina), fino a Vittorio Conti, ruolo interpretato da Alessandro Tersigni.