Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis mostra per la prima volta la sua fidanzata

A L’Isola dei Famosi l’attore Nicolas Vaporidis aveva accennato alla sua fidanzata: ora la mostra sui social per la prima volta.

Anche il vincitore della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, Nicola Vaporidis, ha ripreso a pieno ritmo la vita di tutti i giorni e sui social appare radiante ed in gran forma. L’attore è tornato a Londra dove anni fa ha aperto un ristorante di cucina tipica romana e tra le Ig stories pubblicate è spuntato un ‘dettaglio’ che incuriosiva tantissimi da tempo.

Nella capitale inglese, poi, vive una persona per lui molto importante: a lei l’ex naufrago ha solo accennato nel corso della sua esperienza nel reality condotto da Ilary Blasi quando già erano trascorse alcune settimane dall’inizio del gioco.

Ci riferiamo ovviamente alla sua fidanzata con cui la storia è cominciata pochi mesi prima di sbarcare in Honduras. Essendo molto riservato, però, l’ex naufrago ha sempre cercato di proteggere il più possibile la loro storia. Ha infatti voluto mantenere fino all’ultimo il massimo riserbo anche sull’identità della fortunata che ha conquistato il suo cuore.

Perciò, durante il programma di Canale 5 ne aveva rivelato solo il nome ovvero Ali. “Quando ho conosciuto lei, ho visto qualcosa che qualche anno fa non ero capace di vedere”, aveva confessato Nicolas in una puntata de L’Isola. Nonostante Ali gli abbia mandato anche una lettera d’amore, finora nessuno l’aveva mai vista. Ma ecco che, per la prima volta, Vaporidis si è mostrato con lei in una storia Instagram.

Nicolas Vaporidis esce allo scoperto con la fidanzata: spunta la prima foto di coppia

Precisiamo che l’attore non l’ha menzionata chiaramente ma, in base ad alcuni indizi, dovrebbe trattarsi proprio di lei. Nel selfie pubblicato tra le Ig stories del vincitore de L’Isola, si intravede il viso di Ali: innanzitutto, è bionda proprio come aveva anticipato Nicolas e poi somiglia in modo incredibile all’immagine della sua foto profilo.

In lei, la star di Notte prima degli esami ha raccontato di aver trovato comprensione e sostegno in un momento delicato della propria vita: “L’ho conosciuta forse nel momento più complicato della mia vita e lei ha accettato tutto con il sorriso, senza farmi pesare mai nulla e questo mi ha fatto innamorare”.

A differenza di alcune ex dell’attore, che come lui appartengono al mondo dello spettacolo (Ilaria Spada, Cristiana Capotondi e l’ex moglie Giorgia Surina), Ali è una ragazza che vive lontana dai riflettori. E’ quindi comprensibile che Nicolas voglia cercare di tutelare lei e il loro rapporto.

Certamente, quando l’ex naufrago ne parlava a L’Isola, traspariva chiaramente tutto l’amore che lo lega a questa ragazza. Su Ali per ora non abbiamo molte informazioni, ma intanto, dite la verità: non sono dolcissimi insieme?