Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano quasi irriconoscibile: come si è mostrata

La super affascinante Jasmine Carrisi è apparsa sui social come non l’avevate mai vista: ecco cosa ha fatto la figlia di Al Bano.

Grazie ai social, succede sempre più spesso che i figli o le figlie dei personaggi televisivi diventino molto popolari e conquistino via via un proprio seguito fino a staccarsi completamente dall’ombra dei famosi genitori. Una di loro è sicuramente la giovane primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi.

Viso angelico e fisico in gran forma come vuole la tradizione di famiglia, la sua bellezza è stata notata subito da tutti ed oggi vanta centinaia di migliaia di follower su Instagram. A farla conoscere ad un pubblico ancora più vasto è stata la sua presenza insieme al papà a The Voice Senior, talent condotto da Antonella Clerici su Rai Uno.

Con i suoi look super glamour sia per quanto riguarda gli outfit che l’hair style, la splendida 21enne attira sempre l’attenzione e tra i suoi scatti più interessanti ci sono quelli in è apparsa alcuni mesi fa con i capelli di un colore diverso. Se ve la siete persa, ci pensiamo noi a mostrarvi questa meraviglia!

Jasmine Carrisi, così non l’avevamo mai vista: la figlia di Al Bano sbalordisce tutti

In questi anni Jasmine ci ha abituati a vederla straordinariamente somigliante a sua madre Loredana: oltre al fisico statuario, anche il viso ricorda in modo impressionante la bellezza della Lecciso. Proprio da lei ha ereditato i meravigliosi capelli biondi, ma nel tempo ha voluto sperimentare anche altri colori. L’abbiamo vista infatti passare dal platino al castano chiaro, fino al nero con ciocche rosa. Insomma, una vera passione per i nuovi look!

Ad un certo punto, poi, qualche mese fa la figlia di Al Bano ha deciso di lasciare tutti a bocca aperta con un colore inedito che, in verità, le stava divinamente. Via il biondo: in alcuni scatti la giovane Carrisi si è mostrata con i capelli rossi! Una tonalità sul mogano, resa ancora più particolare dai riflessi biondi sul ciuffo davanti e che metteva ancor più in risalto il suo fantastico colore d’occhi.

Come si vede in questa foto, questo tipo di rosso le dona anche ulteriore fascino: un colore luminoso che si sposa perfettamente con la sua carnagione; una sfumatura che le dà un’aria acqua e sapone ma allo stesso tempo un’impronta super glamour come si addice ad una piccola star. Per quanto riguarda la lunghezza, Jasmine finora sembra un po’ più restia a grossi stravolgimenti in questo senso, ma chissà che non ci stupisca all’improvviso anche con un nuovo taglio!

Voi vorreste vederla con i capelli più corti? Di sicuro le starebbero bene anche quelli!