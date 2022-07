Quasi nessuno sa in cosa è laureata Benedetta Rossi: cosa ha studiato la star dei fornelli

Cucinare ricette golose è la sua passione, ma Benedetta Rossi è anche tanto altro: a proposito, sapete in cosa è laureata?

Di tutte le ricette che Benedetta Rossi ci ha insegnato da quando è approdata sul web e in tv, la più sorprendente è quella del suo successo. Per questa, però, gli ingredienti fondamentali sono sempre stati il suo sorriso e la sua semplicità. Lo vediamo ogni giorno anche nei suoi post sui social, dove si mostra come una di famiglia.

Molti la conoscono come una delle foodblogger italiane più famose, ma pochi immaginano come sia cominciato il percorso che l’ha resa un personaggio così amato. Il suo amore per la cucina era evidente già da piccola e infatti, sin da giovanissima, ha iniziato a lavorare per alcuni ristoranti della zona di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, dov’è nata.

Nel 2003, insieme all’allora fidanzato Marco Gentile col quale si è sposata nel 2009, Benedetta aprì il famoso agriturismo AgriturCasaVecchia. Nello stesso anno iniziò a pubblicare sul canale Youtube dell’agriturismo dei video di ricette, ma dato lo strepitoso successo ottenuto in termini di visualizzazioni, decise di aprire un canale tutto suo. Fu così che nacque il seguitissimo Fatto in casa da Benedetta.

Diventata un vero e proprio fenomeno del web, ha poi pubblicato ben tre libri che in tutto hanno superato il milione di copie vendute: Fatto in casa da Benedetta, La cucina di casa mia e La nostra cucina. Ben presto anche la tv si accorge di lei e nel 2018 inizia a condurre su Real Time e Food Network il popolarissimo programma Fatto in casa per voi.

Se tutti la conoscono e seguono con interesse la sua quotidianità attraverso i social, pochissimi immaginano quale sia il titolo di studio della simpatica youtuber. Resterete a bocca aperta!

Benedetta Rossi, sapete in cosa laureata? Difficile indovinare

Tra i tanti successi della cara Benedetta, non si può non annoverare perfino il cartone animato che la vede protagonista insieme al marito. Stiamo parlando di Super Benny, trasmesso su Discovery+ dal 1° giugno 2022 e su Frisbee dallo scorso 4 luglio.

Vedendola quasi sempre alle prese con mestoli e padelle, non viene in mente quasi mai a nessuno di chiedersi quale sia stato il suo percorso di studi. Eppure, a tal proposito la bravissima 49enne marchigiana ha molto da raccontare.

Innanzitutto, ha frequentato il liceo classico. Ottenuta la maturità, dal 1992 al 1996 ha studiato all’Università Politecnica delle Marche dove si è laureata. Pur continuando a lavorare come aiuto cuoca nei ristoranti, nel 1998 iniziò poi a frequentare l’Università degli Studi di Camerino. Qui ha conseguito nel 2003 la laurea in Produzione e Sanità degli organismi acquatici.

Voi avreste mai immaginato questo retroscena sulla carriera di Benedetta?