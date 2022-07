Riconoscete l’attrice così? L’abbiamo vista in Daydreamer con un look un po’ diverso, ecco i dettagli che non passano inosservati.

Sono molti i personaggi che hanno fatto parte della serie Daydreamer-Le Ali del sogno e tutti in modo diverso hanno lasciato un segno nel cuore dei telespettatori. Naturalmente nessuno dimenticherà i protagonisti Can e Sanem che ci hanno fatto vivere una favola abbastanza avvincente, con scene sempre più movimentate ma con un bellissimo lieto fine.

La loro storia d’amore però è stata turbata da molti imprevisti, da menzogne e da bugie, e anche alcune persone entrate nella loro vita hanno cercato di allontanarli. Possiamo qui citare per esempio la mamma del fotografo che non ha mai visto di buon occhio la giovane o l’ex fidanzata Polen, che ha più volte tentato di riconquistarlo; ci sono stati anche dei personaggi che erano entrati nell’azienda per lavoro ma pian piano avevano cercato di farsi spazio nei cuori dei due giovani.

Nella scatto in alto è fotografata un’attrice che abbiamo seguito in Daydreamer anche se nella serie è apparsa con un look più elegante, un’acconciatura diversa e quindi, diciamo, ha subito un cambiamento per interpretare il suo personaggio. E’ proprio lei una di quelle persone che cerca di conquistare il fotografo ma senza grandi risultati. Ora guardando la foto, la riconoscete?

Abbiamo visto l’attrice in Daydreamer, oggi la riconoscete con questo look?

Nello scatto in alto è fotografata un’attrice che abbiamo visto nella serie televisiva turca Daydreamer. Naturalmente per interpretare il suo personaggio ha dovuto subire qualche cambiamento, come il trucco, l’acconciatura, il modo di vestire, dettagli che sono diversi da com’è oggi nella realtà.

Nella serie è entrata a far parte delle vicende di Can e Sanem cercando di conquistare il bel fotografo. Era entrata in punta di piedi nell’azienda per lavoro e pian piano ha cercato di occupare il cuore dell’uomo. Infatti ha cercato più volte di avvicinarsi a lui e non le piaceva la vicinanza di Sanem all’uomo. Sappiamo che poi non ci è riuscita. Ebbene, dopo questi importantissimi indizi, avete capito chi è?

L’attrice nello scatto social è Gamze Topuz e ha interpretato Ceyda, la donna d’affari che incontra Can in azienda per allacciare rapporti lavorativi ma che poi fa subentrare ha anche altri piani, più personali. Facendo il confronto con il suo personaggio notiamo qualche piccolo cambiamento, per esempio ha un’acconciatura sempre riccia ma che scende più sulle spalle, il colore di capelli è meno acceso e il trucco è diverso. Naturalmente anche l’abbigliamento non è lo stesso dato che in Daydreamer vestiva sempre elegante. Gamze grazie a Daydreamer è oggi famosa anche in Italia e in tutti i paesi dove è stata trasmessa. Inoltre dobbiamo dire che è un’attrice molto bella, lo era nella serie e lo è nella realtà.