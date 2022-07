“Se quei soldi me li ha restituiti?”: Valeria Marini lascia tutti senza parole

Felice accanto al suo nuovo fidanzato, Valeria Marini racconta al Corriere dei suoi amori passati e confessa qualcosa a proposito dei soldi.

Showgirl dalla lunga carriera televisiva, Valeria Marini è da circa trent’anni uno dei volti più celebri del mondo dello spettacolo. La biondissima 55enne oggi ha trovato la felicità con un nuovo e giovane fidanzato dopo aver attraversato anche momenti molto complicati in amore. La sua vita privata è stata infatti molto intensa e fatta di storie importanti che l’hanno segnata profondamente.

Come, ad esempio, il matrimonio con Giovanni Cottone poi annullato dalla Sacra Rota. Oggi Valeria definisce quell’unione “un inciampo non indifferente”. In occasione di una puntata de L’Intervista di Maurizio Costanzo, l’ex star del Bagaglino raccontò: “Era sposato in chiesa e aveva occultato tutti i documenti. Sono stata ingannata come persona. Gli serviva una persona perbene e famosa. Era tutto combinato. Il matrimonio è durato due mesi ma non lo vedevo mai”.

Tra i suoi ex famosi, è impossibile non menzionare il flirt avuto in gioventù con Jovanotti prima che le carriere di entrambi decollassero. “Lui bacia come canta. E quindi bacia benissimo”, rivelò durante un’intervista con Caterina Balivo. Valeria è stata poi legata per ben sei anni ad un altro uomo molto noto e proprio riguardo a lui ha rivelato al Corriere della Sera un particolare che ha sorpreso tutti.

Valeria Marini, rivelazione inaspettata: c’entrano i soldi

Come avrete già capito, l’uomo con cui la Marini ha vissuto una lunga ed importante storia è il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori. Proprio durante gli anni in cui sono stati una coppia, lui si trovò al centro di una vicenda giudiziaria e c’è da dire che Valeria non gli fece mai mancare l’appoggio morale né quello economico.

“Gli ho voluto bene, ho affrontato grosse difficoltà al suo fianco. Ma non è una medaglietta da mettere al petto, amore è anche questo”, ha raccontato al Corriere ammettendo anche di aver persino venduto un appartamento per aiutarlo dopo il fallimento. I due sono tuttora in buoni rapporti e ciascuno sa di poter contare sull’altro, indipendentemente dalla fine della loro storia. Proprio sulla questione del sostegno offerto al suo ex, Valeria ha lasciato tutti sorpresi: “Se quei soldi me li ha restituiti? Parliamo d’altro”, ha risposto al celebre quotidiano.

Insieme a Cecchi Gori, l’ex gieffina ha vissuto anche la dolorosa esperienza della perdita di due gravidanze, forse causata dal sovraccarico di stress per tutta la tensione accumulata durante il periodo del processo a Vittorio. Un evento traumatico, ma che sicuramente ha contribuito ad unirli.

A prescindere dalla mancata o meno restituzione dei soldi da parte del suo ex, Valeria si è comportata in modo davvero esemplare dimostrando con i fatti il suo amore verso l’uomo con sui stava allora. Complimenti!