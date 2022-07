Spaventoso incidente per l’attore: la motocicletta arriva dalla corsia opposta

Spaventoso incidente per il famoso attore: la motocicletta arriva dalla corsia opposta e si schianta contro il suo veicolo.

Bruttissimo incidente per uno degli attori più amati del momento. La star del cinema è rimasta coinvolta in uno scontro frontale, causato da una motocicletta proveniente dalla corsia opposta.

La moto si è scontrata frontalmente proprio con l’automobile, guidata dall’attore. Come riporta Fanpage.it, i media americani rivelano che l’incidente sia avvenuto domenica 24 luglio di mattina. In seguito i dettagli del triste episodio.

Il celebre attore coinvolto in uno spaventoso incidente: una motocicletta si è schiantata contro la sua auto

Uno degli attori più famosi ed apprezzati del momento è stato coinvolto in un brutto incidente, nella mattinata di domenica 24 luglio. Lo scontro è avvenuto sulla Old Topanga Canion Road, in California, quando una motocicletta ha invaso la corsia opposta e si è schiantata frontalmente sull’auto dell’attore.

Parliamo di Jason Momoa, star di Aquaman e amatissimo nella serie tv Il trono di Spade. Stando a quanto riporta Fanpage.it, l’attore guidava la sua Oldsmobile quando si è ritrovato di fronte il motociclista, in una curva. Un incidente spaventoso, ma, per fortuna, nessuno si è fatto male. Il pilota della moto è stato trasportato in ospedale dopo l’incidente, ma ha riportato soltanto piccole ferite, essendo riuscito ad atterrare in piedi dopo la collisione. Anche l’attore è rimasto illeso: per lui, che al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione sull’avvenimento, solo un enorme spavento. Come si legge su TMZ, i poliziotti hanno raggiunto il posto, ma non è venuto fuori nulla di più sulla dinamica dell’incidente.

La fine della storia con Lisa Bonet

Non possiamo che mandare un forte abbraccio all’indimenticabile Khal Drogo di Game of Thrones, che, qualche mese fa, è tornato single dopo ben 16 anni di grande amore. Una notizia che ha letteralmente spezzato il cuore dei fan, quella della fine del matrimonio tra Jason Momoa e Lisa Bonet. Con un comunicato congiunto pubblicato su Instagram, lo scorso gennaio la coppia ha annunciato la fine del loro amore, dopo più di 15 anni insieme, quattro anni di matrimonio e la nascita di due figli, Lola Iolani e Wolf Manakauapo Namakaeha, di 14 e 13 anni. Un divorzio che, però, non segna la fine dei rapporti per i due attori, che si sono conosciuti nel 2005. Per Jason, Lisa era un sogno impossibile: la sua prima cotta da ragazzino, quando seguiva le puntata dei Robinson.

Un amore che ha fatto sognare tutti e in molti non si sono ancora rassegnati alla rottura. È stato proprio Momoa, però, a smentire le voci di un ritorno di fiamma nei mesi scorsi: “Siamo una famiglia e abbiamo due bellissimi figli, ma non siamo tornati insieme”, ha dichiarato a Acess Hollywood durante la serata degli Oscar.