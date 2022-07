Uomini e donne, grande preoccupazione del pubblico per l’ex tronista: inspiegabile

Uomini e donne, grande preoccupazione del pubblico per l’ex tronista: che cosa sta succedendo.

Uomini e donne è uno dei programmi più seguiti dai telespettatori italiani. La vecchia edizione si è conclusa a fine maggio con la scelta di Veronica, di Matteo e di Luca. Purtroppo nelle ultime settimane abbiamo appreso della rottura di una delle coppie che si era appena formata.

Matteo Ranieri e Valeria si sono lasciati. E’ stata per prima l’ex corteggiatrice a farlo sapere sui social con un messaggio. Subito dopo anche l’ex tronista ha voluto spiegare la situazione. Già da settimane si parlava di una rottura dato che non apparivano più insieme e dopo un po’ di tempo lo hanno annunciato. Ma c’è anche un’altra coppia del programma che a quanto pare sta vivendo una profonda crisi e sembrerebbe non essere l’unica. Chiara Rabbi e Davide Donadei stanno attraverso un momento negativo e sembrerebbe che adesso siano lontani. Ma anche per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si parlerebbe di crisi, e molti fan avevano già notato da diverso tempo che i due non apparivano più insieme nelle storie dell’uno e dell’altra e anche nelle foto.

Ad Uomini e donne le storie d’amore nate ci hanno fatto sognare e ci siamo affezionati un po’ a tutti i protagonisti. Nelle ultime ore si è diffusa una notizia che ha fatto preoccupare i fan. Un’amata ex tronista è assente dai social da diverso tempo e questo ha messo in allarme tutti coloro che la seguono: vediamo che cosa è emerso.

Uomini e donne, grande preoccupazione per l’ex tronista: cosa sta succedendo

Abbiamo avuto modo di conoscere tante troniste e tronisti ad Uomini e donne e ci siamo lasciati trasportare dalle emozioni delle esterne. Spesso c’è stato il lieto fine, alcune volte non c’è stato e qualche volta anche dopo la favola, è giunta la rottura.

Nelle ultime ore si è diffusa una notizia che riguarda proprio un’amata ex tronista del programma. Da diversi mesi è completamente lontana dai social, non un movimento, nessuna foto o storia. Veronica Burchielli è assente dal suo canale instagram da circa 4 mesi e questa lontananza ha messo in allarme le migliaia di persone che la seguono. Ricorderete la giovane ad Uomini e donne, prima in veste di corteggiatrice per Alessandro Zarino e in seguito, come tronista. Infatti Veronica fu scelta da Zarino ma visto le incertezze Maria le offrì il trono. Poco dopo però Alessandro fu richiamato e lei decise di sceglierlo a sorpresa. Dopo l’esperienza ad Uomini e donne è diventata molto nota, e soprattutto amatissima tanto da essere seguita sui social da migliaia di persone.

Nelle ultime ore però abbiamo appreso dalla scomparsa dal suo canale instagram, ma quale sarebbe il motivo? Secondo quanto riportato da Very Inutil People Veronica avrebbe deciso di prendersi una pausa da instagram e dalla sua vita in generale, negli ultimi mesi aveva preso diversi chili e sul web qualcuno glieli aveva fatti notare fin troppo, spesso andando nell’offesa. Sembrerebbe essere questo il motivo anche se l’ex tronista non ha rilasciato nessun messaggio. Ci auguriamo che Veronica possa ritrovare serenità così com’è perchè la bellezza non deve essere legata al peso.