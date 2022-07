Uomini e Donne, fa coming out e presenta a tutti il suo fidanzato

È stato un corteggiatore della trasmissione Uomini e Donne e dopo anni ha deciso di fare coming out mostrandosi col suo fidanzato.

La notizia del matrimonio tra Alberto Matano ed il suo compagno Riccardo ha sicuramente rappresentato un segnale importante per chi lotta per i diritti della comunità LGBTQ. Negli ultimi anni sono diversi i personaggi noti che hanno deciso di vivere il loro orientamento sessuale alla luce del sole, com’è giusto che sia.

E’ successo anche nei mesi precedenti all’attore Gabriele Rossi che ha parlato per la prima volta dell’uomo con cui ha una relazione sentimentale ai microfoni di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. L’elenco è ancora lungo, ma la cosa importante è che finalmente anche nel mondo dello spettacolo si sta raggiungendo la consapevolezza che ognuno può vivere la propria vita privata come meglio crede senza dover essere per questo giudicati ed emarginati.

Altro dettaglio da non sottovalutare è la libertà di fare outing solo quando si vuole davvero farlo, senza pressioni esterne che invadano un campo così personale come questo. In queste ultime settimane ha riempito di gioia anche la decisione di uscire allo scoperto col proprio fidanzato da parte di un ex volto di Uomini e Donne.

Partecipò a Uomini e Donne, ora ha fatto coming out: eccolo sui social col fidanzato

Era il lontano 2004 quando approdò al famoso dating show di Canale 5 come corteggiatore dell’allora tronista Valentina Gioia che al suo posto, però, preferì scegliere come compagno Marco Buniello. Dopo l’esperienza nel programma di Maria De Filippi ha continuato a far parte della tv ed oggi lo vediamo nel ruolo di giudice a Cortesie per gli ospiti su Real Time al fianco di Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi.

Capito di chi parliamo? Ovviamente di Luca Calvani, che nello show sul bon ton ha sostituito Diego Thomas. Nella sua carriera ci sono diversi ruoli in fiction famosissime come Distretto di Polizia, Un posto al sole e Don Matteo ma anche in prodotti internazionali come la soap Beautiful, il telefilm Sex and The City e addirittura il film con Woody Allen To Rome with Love. Nel 2006 vinse anche una delle prime edizioni de L’Isola dei Famosi, ricordate?

“Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi”, scrive Luca sotto un post su Instagram che lo ritrae insieme al suo compagno Alessandro Franchini col quale gestisce un agriturismo in Toscana, precisamente a Camaiore, in provincia di Lucca. Non si sa da quanto tempo i due siano una coppia, ma dagli hashtag possiamo dedurre che si tratti di almeno sei anni. #2196days, si legge infatti sotto la foto.

Che dire, l’amore non si sbaglia mai: complimenti a questa bellissima coppia!