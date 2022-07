Amici: “Siamo lontani anni luce”, dopo la fine del talent la rivelazione

Amici 21, dopo mesi dalla fine del talent l’inaspettata rivelazione: “Siamo lontani anni luce”, ecco cosa ha fatto sapere

Dallo scorso Maggio ormai, su Amici 21 è calato il sipario. Anche la precedente edizione ha decretato il suo vincitore ed ora siamo in trepidante attesa di sapere quando andrà in onda la nuova edizione del talent.

L’ultima edizione di Amici ha riscosso un seguito davvero incredibile. I talenti formati all’interno della scuola, ora all’esterno delle sue mura, stanno riscuotendo il successo di quel talento maturato proprio lì grazie ai duri insegnamenti ai quali si sono sottoposti nei mesi di permanenza all’interno della scuola.

Non sono certamente mancati malcontenti, ed abbiamo di fatti potuto assistere ad alcuni di essi. Non solo tra studenti ed insegnanti, ma anche fra studenti stessi ed ahimè anche fra insegnante ed insegnante. Certo si parlava di battibecchi, tuttavia in qualche occasione gli animi si sono riscaldati e non poco. Ed ora, a qualche mese dalla fine di Amici, arriva una particolare rivelazione: “Mi sta antipatico.. Siamo lontani anni luce“, chi avrà detto queste parole?

Amici 21, la rivelazione dopo la fine del talent: “Mi sta antipatico”

Nell’ultima edizione di Amici abbiamo assistito in alcune circostanze a discussioni tra gli studenti e gli insegnanti. Vedute diverse portavano questi a scontrarsi il più delle volte. Protagonisti dei diversi battibecchi sono stati sicuramente la maestra Alessandra Celentano ed il maestro Raimondo Todaro. Tuttavia, i due non sono stati i soli a discutere tra loro. Che non andassero d’accordo infatti Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, si era visto. E di fatti, l’insegnante di Amici, ospite nelle rubrica ‘Un caffè con..‘ di Lorella Cuccarini ha fatto una importante rivelazione.

Con Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli non ha solamente ripercorso alcuni dei momenti più importanti della sua carriera. Della sua permanenza all’interno della scuola di Amici, l’insegnante ha rimarcato in particolare il rapporto conflittuale con il maestro Rudy Zerbi. Che tra i due non scorresse buon sangue, era noto certo.

Tuttavia, in questa occasione Anna Pettinelli, che da sempre ha dimostrato di non avere peli sulla lingua ha vuotato il sacco e rivelato: “Tra me e Zerbi c’è tutto questo litigare. E tu che ci sei in mezzo lo sai che è vero. Lui mi sta antipatico“, ha rivelato la prof che ha aggiunto immediatamente: “Lo rispetto perché fa il prof. Ma non c’è niente da fare. Siamo proprio lontani anni luce nella gestione delle cose, nei pensieri. Nessun punto in comune. Proprio agli antipodi“, ha rivelato la maestra Pettinelli.

Ebbene i due colleghi viaggiano praticamente su due che però non si incontrano mai, a quanto pare nemmeno ‘per caso’. Certo era noto l’astio che c’era tra i due, ma vi sareste aspettati questa rivelazione?