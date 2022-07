Ariana Grande senza trucco lascia i fan senza parole: nessuno poteva immaginarlo

La vediamo sempre con un look impeccabile, ma Ariana Grande ha appena stupito tutti mostrandosi senza trucco sui social: non ci crederete!

Nonostante abbia solo 29 anni, Ariana Grande è già da tempo una star mondiale ed un’artista molto apprezzata per la sua versatilità. Come l’altrettanto nota Demi Lovato, oltre ad essere un’affermata cantante, la bellissima statunitense è anche un’attrice: i suoi esordi risalgono infatti al musical del 2008 Broadway 13 ed alla sitcom per ragazzi Victorious.

Nata in Florida il 26 giugno del 1993, dal 2013 ha iniziato a pubblicare i suoi album diventando una celebre pop star senza però lasciare la recitazione. Reduce dal film Netflix intitolato Don’t Look Up, dove ha condiviso il set con attori di grandissimo livello come Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e Meryl Streep, pare che stia preparando un nuovo album ed appena l’anno scorso è stata una coach di The Voice Usa.

Nel corso della sua carriera, ha vinto un numero impressionante di riconoscimenti: due Grammy Awards, un Brit Award, due Billboard Music Awards, tre American Music Awards, nove MTV Video Music Awards e ben 28 Guinness World Records!

Come se non bastasse a farne un’autentica icona planetaria, Ariana è anche un’imprenditrice di successo che vanta una propria linea d’abbigliamento ed una di cosmetici. Quest’ultima è la R.E.M. Beauty e proprio per pubblicizzarne alcuni prodotti, la giovane artista si è mostrata sui social completamente al naturale per far vedere la differenza tra il prima ed il dopo make up. Lo scatto è davvero imperdibile!

Ariana Grande come non l’avevamo mai vista: ecco com’è senza trucco

La Grande, bella lo è sicuramente di natura, ma c’è da dire che è solita avere una gran cura dell’innegabile dono che le ha fatto Madre Natura. Siamo abituati infatti a vederla praticamente sempre con outfit e make up spettacolari e all’ultimo grido.

Nessuno si sarebbe aspettato di vederla improvvisamente in un’Ig story senza neanche un filo di trucco. Ebbene, anche in questa versione inedita, Ariana è semplicemente favolosa! L’immagine ha lasciato tutti senza fiato e in pochissimo tempo si è diffusa a macchia d’olio sul web. La pelle del suo viso è comunque liscissima e senza neanche un’imperfezione; gli occhi sono grandi ed espressivi anche così e naso e bocca a dir poco perfetti.

Intanto i fan italiani sperano in suo prossimo tour a breve ed in un suo concerto anche qui da noi. La giovane pop star in passato ha avuto l’onore di collaborare nientemeno che con Andrea Bocelli, col quale ha inciso il brano E più ti penso. Intervistata da Grazia, aveva raccontato l’esperienza vissuta al fianco del celebre tenore: “Un uomo genuino, buono. Incontrare una leggenda e scoprire che si trattava di una persona semplice, è stata una vera boccata d’aria fresca.”

Anche voi siete rimasti senza parole di fronte alla bellezza naturale di Ariana?