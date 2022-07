L’attrice diventerà mamma per la terza volta a 41 anni: notizia dolcissima

L’amatissima attrice diventerà mamma per la terza volta all’età di 41 anni: la notizia è dolcissima.

Questo è un periodo molto intenso, sono settimane che vediamo lo svolgimento di festeggiamenti per matrimoni, nuove nascite, lauree e grandi eventi che solitamente si festeggiano. Soltanto da qualche giorno abbiamo appreso della celebrazione delle nozze di Ben Affleck e Jennifer Lopez.

L’attore le aveva fatto la proposta qualche mese fa, fu un momento super emozionante che la stessa cantante aveva raccontato in un video social mostrando anche l’anello, grande e scintillante. La coppia a quanto pare si è sposata in segreto, perchè è vero che la notizia delle nozze era ben nota ma soltanto dopo il sì è stato rivelato quanto avvenuto. Ma non è l’unica coppia famosa ad essersi sposata. Per esempio qualche settimana fa Alexandra Daddario è convolata a nozze con il produttore Andrew Form. Il primo incontro aveva raccontato, era avvenuto a New York, quasi per caso, durante l’iniziale periodo della pandemia, dove quel giorno, a causa delle restrizioni, non c’era molta gente per strada.

Quando si sono fidanzati, dopo un anno hanno scelto di diventare marito e moglie. Ma se un personaggio famoso si sposa, ce n’è un altro che dà alla luce una nuova vita o annuncia che presto accoglierà in famiglia un figlio. Ed è quello che è accaduto ad una delle attrici più amate. Diventerà mamma per la terza volta a 41 anni!

L’attrice diventa mamma per la terza volta a 41 anni: la notizia ha lasciato i fan senza parole

E’ un momento di grandi avvenimenti, l’estate è quel periodo dove spesso si torna a casa più tardi per stare con gli amici, per andare a ballare e divertirsi, per passare qualche ora in più in famiglia. L’estate è magica, naturalmente questo piacere è anche soggettivo, dato che ognuno ha la sua stagione preferita.

E con la magia del sole e del mare è arrivata una notizia ancora più magica: una delle attrici più amate del cinema e della televisione diventerà mamma per la terza volta. A 41 anni è in dolce attesa. La sua prima figlia ha 16 anni, ed è nata dalla relazione con Heath Ledger. Michelle Williams ora è nuovamente in attesa. La star è diventata madre per la seconda volta nel 2020 con il marito Thomas Kail, adesso è in arrivo il terzo figlio.

A divulgare la notizia è stata Variety ed è stata la stessa attrice ad annunciarlo al tabloid. Michelle ha dichiarato di essere molto felice per questa attesa perchè potrà provare la gioia di diventare ancora una volta madre. Sembrerebbe che la nascita della creatura sia prevista per la stagione autunnale. Tanti auguri a Michelle Williams e a suo marito Thomas Kail!