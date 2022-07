Il dramma della celebre diva: tra droga ed esaurimento, retroscena da brividi

Intervistata alla BBC, la diva che ha fatto sognare il mondo intero confessa il lato oscuro del suo passato fatto anche di droga.

E’ stata una vera icona di fascino e bellezza, doti che le hanno permesso di rientrare in quella ammiratissima e quasi venerata fascia di top model che hanno segnato gli anni ’90. Un’epoca per lei brillante, vissuta al massimo, tra party lussuosi, fama e tanta mondanità. Ma non è mai tutto oro quello che luccica, si sa, e così come arrivarono soldi e successo altrettanto fecero la solitudine e la disperazione.

Oggi ha 48 anni ed ha deciso di confessare la drammatica verità che si nascondeva dietro tanto scintillio. Lo ha fatto in occasione di un’intervista alla BBC durante il programma radiofonico Desert Island Disc. Quegli anni costellati da fama planetaria, racconta, sono stati anche anni nei quali si è sentita vulnerabile e terrorizzata.

La sua carriera di modella iniziò ad appena 14 anni e gli esordi non furono affatto entusiasmanti per lei: “Durante i servizi fotografici non ci davano da mangiare”, rivela pur precisando di non aver mai sofferto di anoressia. Nonostante non si sentisse per niente bella da ragazza, riuscì a spiccare il volo e divenne uno dei volti più richiesti dai fotografi.

Proprio a questo aspetto è legato un’episodio spiacevole che la colpì non poco: quando aveva solo 15 anni, un fotografo cercò di approfittare di lei per un campagna di biancheria intima. Le chiese di togliere la maglietta e lei, essendo molto timida, non si oppose, ma poi l’uomo continuò con richieste più esplicite: “Poi mi disse: togliti il reggipetto. E mi sono sentita dentro che qualcosa non andava, così ho preso le mie cose e sono scappata via”.

La diva rivela il suo drammatico passato con la droga: il racconto che lascia di stucco

Col passare degli anni il successo aumentava ed arrivò la grande svolta: fu scelta per la copertina di Face e della pubblicità Calvin Klein, ma fu proprio allora che iniziò a non stare bene e a soffrire di esaurimento nervoso.

Qualche anno più tardi arrivò poi anche la droga e, a causa di alcune foto pubblicate dal Mirror che la immortalavano mentre faceva uso di cocaina, nel 2005 fu protagonista di uno scandalo per il quale rischiò di perdere la custodia della figlia. Stiamo parlando di Kate Moss, ex top model inglese ed indimenticabile simbolo di un’epoca di storia della moda. Per quanto riguarda la droga, non nega oggi di essersi sentita “un capro espiatorio”: “Tutti quelli che conoscevo prendevano cocaina”, racconta.

Proprio ultimamente, di Kate si è parlato in occasione del processo a Johnny Depp accusato di violenze da parte dell’ex moglie Amber Head. L’ex modella, che con l’attore ha vissuto in passato una storia d’amore, è intervenuta per difenderlo: “Conosco la verità su Johnny. So che non mi ha mai preso a calci o spinto giù per le scale”, ha dichiarato.

Rivelazioni, quelle della Moss, che lasciano abbastanza sorpresi: voi avreste mai immaginato tutto ciò?