Il dramma di Francesca Manzini: “Mi hanno uccisa”, parentesi terribile

È tra i volti più popolari della televisione nostrana, Francesca Manzini. Amatissima dal pubblico italiano per la sua simpatia, la conduttrice ed attrice ‘nasconde’ un passato per nulla facile. A parlarne apertamente, è stata proprio la diretta interessata nel corso di una sua recentissima intervista a Uno Mattina Estate.

Ad oggi, sembrerebbe che Francesca Manzini abbia finalmente ritrovato la sua felicità. Felicemente fidanzata con Marco e volto sempre più affermato del piccolo schermo nostrano, la conduttrice romana si può dire che sia riuscita a raggiungere tutto quello che desiderava per sé. A quanto pare, però, sembrerebbe che non sempre sia stato così! In diretta televisiva su Rai Uno, infatti, la bella Manzini ha raccontato la terribile parentesi che ha vissuto nel privato diversi anni fa, che l’ha fortemente condizionata. Si può dire che oggi sia una donna completamente diversa, ma per arrivare a questo la simpaticissima Francesca ha sofferto e non poco. A Unomattina estate, quindi, l’ex conduttrice ha raccontato del dramma vissuto e di come sia riuscita ad uscirne.

Francesca Manzini, il terribile dramma: racconto da brividi

La vita di Francesca Manzini non è stata affatto tutta rose e fiori. Oggi può dire di essere riuscita a superare tutti gli ostacoli che le sono stati posti davanti, certo, ma immaginiamo che non deve essere stato affatto facile. In diverse occasioni, infatti, la simpaticissima conduttrice ha raccontato di aver combattuto per diversi anni con alcuni disturbi alimentari e di aver fatto, addirittura, abuso di alcol. Una situazione, da come si può chiaramente comprendere, decisamente complicata. A rincarare la dose, però, è stato un altro terribile dramma vissuto in passato. È stata proprio la diretta interessata a parlarne, nel corso di una sua intervista a Unomattina estate, programma estivo condotto da Massimiliano Ossini e Maria Soave.

Su Rai Uno, Francesca Manzini ha raccontato la sua vita privata, soffermandosi su quegli amori che l’hanno fatta particolarmente soffrire. “Ho vissuto dei drammi fortissimi in amore che mi hanno uccisa mentalmente”, ha iniziato a raccontare. Una confessione decisamente da brividi, ma che sottolinea quanto la sua forza di volontà sia stata superiore ad ogni dolore provato, facendola rialzare da sola. “Sono diventata una persona speciale”, ha concluso, sottolineando quanto questa terribile parentesi l’abbia cambiata.

Chi è il fidanzato?

In passato, quindi, Francesca Manzini ha sofferto, ma ad oggi sembrerebbe che abbia trovato l’amore. Ci va coi piedi di piombo, ovvio, ma non si può dire che accanto al suo Marco non sia felice. Completamente estraneo al mondo dello spettacolo – nonostante in molti vedano una somiglianza con un famoso attore hollywoodiano – il fidanzato di Francesco è tutto quello che la conduttrice avrebbe potuto desiderare dalla sua vita.

