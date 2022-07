Gerry Scotti, brutta notizia per il conduttore: chissà come avrà reagito

Gerry Scotti, per l’amatissimo conduttore non giunge una bella notizia: come avrà reagito a tutto ciò?

Brutta notizia per l’amatissimo conduttore e giudice televisivo. Siamo nel pieno della stagione estiva e sono tantissimi i programmi televisivi che al momento sono ‘in ferie’.

Trepidanti nell’attesa di conoscere le novità che a partire da Settembre interesseranno i palinsesti televisivi Rai e Mediaset, apprendiamo una notizia che fa dispiacere, e non poco, l’amatissimo Gerry Scotti. Come sappiamo sono davvero tantissimi i programmi che a partire da fine estate torneranno in onda per accompagnarci nelle nostre giornate. A partire dai pomeridiani per parlare poi dei programmi serali prossimi ad andare in onda. Pensiamo ad esempio a Tale e Quale Show, o all’attesissima edizione del Grande Fratello Vip 7. Insomma, in programma ci sono novità davvero succosissime che non vediamo l’ora di scoprire. Tuttavia, all’arrivo di Settembre manca ancora un po’ ed ora apprendiamo un’amara notizia per l’amatissimo conduttore Gerry Scotti. Cosa sarà successo?

Gerry Scotti, brutta notizia per l’amatissimo conduttore

Ora che siamo nel periodo estivo e siamo in attesa di goderci lo spettacolo che i palinsesti televisivi hanno in serbo per noi a partire dal prossimo Settembre, le programmazioni televisive della stagione estiva vedono andare in onda le repliche di alcuni dei programmi che hanno riscosso successo in precedenza.

In questo caso però, un’amara e brutta notizia riguarda il conduttore Gerry Scotti. Nella programmazione estiva, ogni sabato in onda su Canale 5 si stanno trasmettendo le repliche de Lo Show dei Record condotto proprio da Gerry Scotti. A questo giro però, le notizie non sono buone per il conduttore perché a quanto pare il programma risente di un calo dello share.

Sabato 23 Luglio infatti, mentre su Canale 5 andava in onda Lo Show dei Record, ad intrattenere i telespettatori ci ha pensato anche la Rai con la messa in onda delle repliche del talent condotto da Antonella Clerici, The Voice Senior. La mittente televisiva Rai ha però ‘soffiato’ il pubblico allo Show dei Record aggiudicandosi in quella serata uno share del 17.7% circa ed ha registrato oltre 1.9 milioni di telespettatori incollati alla Tv a godersi lo spettacolo vincendo pertanto sul programma condotto da Gerry Scotti che ha registrato invece uno share di circa 11.3% ed un pubblico di circa 1.1 milioni di telespettatori. Sebbene, il programma fosse comunque seguitissimo a detenere lo scettro dello show più seguito della serata è stato tuttavia il programma che ha visto alla conduzione la splendida Antonella Clerici. Come l’avrà presa l’amatissimo Zio Gerry?

Sicuramente non ci sarà da preoccuparsi, le nuove edizione degli amatissimi show non sono poi così lontane e siamo sicuri che le succosissime novità che hanno da regalarci ci terranno incollati alla Tv!