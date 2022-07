Gf Vip, brutta notizia: nessuno si aspettava proprio questo

Brutta notizia sul GF VIP: nessuno mai si sarebbe aspettato proprio questo, l’indiscrezione fa il giro del web, davvero clamoroso.

Quante volte ci è capitato di dire ‘a Settembre mi iscrivo in palestra’? Da che mondo è mondo, infatti, sia il mese di Settembre che quello di Gennaio sono attesissimi da tutti per l’inizio dei nuovi propositi. Chi è amante del piccolo schermo, però, sa benissimo che il nono mese dall’anno corrisponde anche al ritorno in chiaro dei più famosi ed amati programmi tv. E, fate attenzione, quest’anno sono davvero tantissime le trasmissioni che sono pronte a comparire nuovamente sul nostro piccolo schermo. Una tra tante? Semplicissimo: il GF VIP!

Seppure manchi pochissimo all’arrivo di Settembre e all’inizio della settima edizione del programma di Canale 5, il numeroso pubblico non vede l’ora di scoprire chi saranno i concorrenti che varcheranno la porta rossa di Cinecittà. In queste lunghe settimane, ne abbiamo sentite tantissime e vi abbiamo raccontato anche di clamorosi rifiuti, ma sembrerebbe che i colpi di scena non siano affatto finiti qui. Stando a quando si apprende da Alessandro Rosica – il cui nickname su Instagram è Investigatore Social – sembrerebbe che si stia prendendo in considerazione un’amara ipotesi per la prossima edizione del GF Vip. Si tratta, senza alcun dubbio, di una brutta notizia, che sicuramente lascerà un po’ l’amaro in bocca a tutti i suoi ammiratori.

Brutta notizia sul GF Vip: nessuno l’avrebbe mai immaginato

Mai come quest’anno, c’è tanta attesa e trepidazione per la settima edizione del GF Vip. Difficile ripetere il cast stellare dell’anno scorso, avete ragione, ma Alfonso Signorini e la sua squadra è pronto a sorprendere ancora una volta il suo numerosissimo pubblico. Fino a questo momento, di concorrenti ufficiali non è stato svelato nessuno, ma le indiscrezioni che girano sul web fanno chiaramente intendere che si sta pensando a qualcosa di clamoroso. Altrettanto spiazzante, però, è la brutta notizia che – qualche ora fa – Alessandro Rosica ha condiviso sui suoi canali social. Al momento, non c’è ancora alcuna conferma, ma sembrerebbe che sia stata presa una drastica decisione sul reality di Canale 5.

Quando inizia la settima edizione del GF Vip? Ebbene. È proprio in merito a questo che quello che vi stiamo per dire non vi farà affatto piacere. Sembrerebbe, infatti, che la data d’inizio sia clamorosamente slittata. Inizialmente, infatti, si diceva che sarebbe iniziato il 12 Settembre e che sarebbe durato diversi mesi, ma adesso sembrerebbe che non sia così. Secondo Alessandro Rosica, infatti, il Grande Fratello Vip partirebbe il 19 Settembre. Quindi, con una settimana di ritardo rispetto a quanto si diceva all’inizio. Sarà davvero così? Staremo a vedere! Fatto sta che – se così fosse – si tratterebbe di una spiacevolissima notizia.

In quanti non vedono l’ora che inizi il GF Vip?